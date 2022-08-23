"Задушить Россию, как Советский Союз": как работает технологический контроль Запада

Экспортные ограничения медленны и несовершенны, но они работают.

Научный сотрудник Международного института стратегических исследований, Мария Шагина, в своей колонке рассказала, как работают санкции западных стран против России. Фокус публикует выдержки из материала, опубликованном изданием foreignpolicy.com.

После вторжения России в Украину западные страны ввели беспрецедентные санкции против Кремля. По мнению автора, именно экспортный контроль является сильным сдерживающим фактором для России.

"Соединенные Штаты и 37 других стран скоординировано ввели новый и сложный режим экспортного контроля против России. Эти меры строго ограничивают экспорт в Россию стратегических технологий, включая полупроводники, микроэлектронику, навигационное оборудование и авиационные компоненты", — пишет Мария и акцентирует, что подобного рода сдерживание было весьма успешным, когда Запад применил их против СССР во времена холодной войны.

Чем экспортный контроль отличается от санкций

В отличие от санкций, которые могут почти мгновенно остановить торговые и банковские отношения, экспортный контроль является более мягким инструментом, направленным на предотвращение доступа к товарам и технологиям. Экспортный контроль почти никогда не приводит к полному подавлению передачи технологий и не препятствует внутреннему производству. Таким образом, успех экспортного контроля зависит от жесткости ограничений, уникальности каждой технологии и концентрации цепочек поставок. Пока есть альтернативные поставщики в странах, не подпадающих под санкции, таких как Китай и Индия, влияние экспортного контроля будет ослаблено. Односторонний экспортный контроль редко бывает эффективным, поэтому международная координация имеет существенное значение, подчеркивает Шагина.

Как экспортный контроль поможет Западу "победить" Россию

Западные союзники имели значительный опыт в блокировании доступа Советского Союза к секретным технологиям. В начале холодной войны Запад использовал многосторонний экспортный контроль, чтобы остановить цепочки поставок стратегически важных материалов и технологий в страны коммунистического блока, чтобы не дать СССР получить военное преимущество.

Новые ограничения, введенные Западом в отношении России, являются наиболее всеобъемлющими, утверждает Мария Шагина.

"До российского вторжения (в Украину, — ред.) под экспортный контроль в основном подпадали некоторые передовые военные технологии и некоторые технологии двойного назначения. Теперь, впервые после окончания холодной войны, западные страны согласились расширить сферу контроля далеко за пределы существующих режимов экспортного контроля, таких как Вассенаарские договоренности, Австралийская группа, Режим контроля за ракетными технологиями и Группа ядерных поставщиков. Все эти меры сосредоточены на оружии массового уничтожения, нераспространении или конкретных эмбарго на поставки оружия", — пишет Шагина.

Новые меры контроля за экспортом в Россию включают 4 типа ограничений

Запрещены экспорт, реэкспорт и передача любых товаров, программного обеспечения или технологий, необходимых для российского оборонного, аэрокосмического и морского секторов. Чтобы усилить свою эффективность, эти меры контроля применяются и к близкому союзнику России — Беларуси. США и союзники применили так называемое правило прямого иностранного продукта, которое существенно ограничивает доступ России к продукции иностранного производства с использованием американского программного обеспечения и технологий. До сих пор это строгое правило применялось только к китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei, а не ко всей стране. Введено полное эмбарго на экспорт продукции американского производства, которой могли бы воспользоваться российские военные. Более 100 организаций, в том числе "Ростех" и "Авиакомпания Сухого" не только попали под санкции, но и под действие технологического контроля. Им ограничили доступ к тем продуктам, которые могли бы поспособствовать "реализации стратегических амбиций РФ".

Кремль, однако, имеет большой опыт противодействия санкциям и их обхода. В недавнем отчете Королевского института объединенных вооружений (RUSI) были рассмотрены 27 самых современных российских военных систем, включая системы связи, крылатые ракеты и средства радиоэлектронной борьбы, и было обнаружено, что они содержат не менее 80 различных типов компонентов, подлежащих экспортному контролю США.

Также беспокоит и так называемое военно-гражданское слияние, когда военный потенциал страны укрепляется путем систематического устранения барьеров между оборонной промышленностью и гражданскими исследовательскими институтами. Стирание границ между военным и гражданским секторами — российский феномен.

Чем Украине поможет экспортный контроль, введенный Западом в отношении России

Со временем экспортный контроль сыграет решающую роль в подрыве российской оборонной промышленности и ослаблении ее военного потенциала для ведения войны, уверена автор. Зависимость российских производственных компаний от иностранных комплектующих и оборудования остается высокой, несмотря на попытки Москвы вводить такие программы, как импортозамещение.

"Поскольку внутреннее производство ключевых технологий ограничено, Россия пытается получить эти важные элементы из других источников. И все же экспортный контроль является мощным инструментом, препятствующим способности России пополнять свои истощающиеся запасы оружия и боеприпасов", — сказано в материале.