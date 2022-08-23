"Задушити Росію, як Радянський Союз": як працює технологічний контроль Заходу

Експортні обмеження повільні та недосконалі, але вони працюють.

Наукова співробітниця Міжнародного інституту стратегічних досліджень Марія Шагіна у своїй колонці розповіла, як працюють санкції західних країн проти Росії. Фокус публікує витяги з матеріалу, опублікованому виданням foreignpolicy.com.

Після вторгнення Росії в Україну західні країни ввели безпрецедентні санкції проти Кремля. На думку автора, саме експортний контроль є сильним фактором стримування для Росії.

"Сполучені Штати та 37 інших країн скоординовано ввели новий і складний режим експортного контролю проти Росії. Ці заходи строго обмежують експорт у Росію стратегічних технологій, враховуючи напівпровідники, мікроелектроніку, навігаційне обладнання та авіаційні компоненти", — пише Марія і наголошує, що такого роду стримування було дуже успішним, коли Захід застосував їх проти СРСР за часів холодної війни.

Чим експортний контроль відрізняється від санкцій

На відміну від санкцій, які можуть майже миттєво зупинити торговельні та банківські відносини, експортний контроль є м'якшим інструментом, спрямованим на запобігання доступу до товарів і технологій. Експортний контроль майже ніколи не призводить до повного придушення передавання технологій і не перешкоджає внутрішньому виробництву. Так, успіх експортного контролю залежить від жорсткості обмежень, унікальності кожної технології та концентрації ланцюжків постачання. Поки є альтернативні постачальники в країнах, які не підпадають під санкції, такі як Китай та Індія, вплив експортного контролю буде ослаблений. Односторонній експортний контроль рідко буває ефективним, тому міжнародна координація має важливе значення, підкреслює Шагіна.

Як експортний контроль допоможе Заходу "перемогти" Росію

Західні союзники мали значний досвід у блокуванні доступу Радянського Союзу до секретних технологій. На початку холодної війни Захід використовував багатосторонній експортний контроль, щоб зупинити ланцюжки поставок стратегічно важливих матеріалів і технологій до країн комуністичного блоку, щоб не дати СРСР отримати військову перевагу.

Нові обмеження, запроваджені Заходом проти Росії, є найбільш всеосяжними, стверджує Марія Шагіна.

"До російського вторгнення (в Україну, — ред.) під експортний контроль переважно підпадали деякі передові військові технології та деякі технології подвійного призначення. Тепер, уперше після закінчення холодної війни, західні країни погодилися розширити сферу контролю далеко за межі наявних режимів експортного контролю, таких як Вассенаарські домовленості, Австралійська група, Режим контролю за ракетними технологіями та Група ядерних постачальників. Усі ці заходи зосереджені на зброї масового знищення, нерозповсюдженні чи конкретних ембарго на постачання зброї", — пише Шагіна.

Нові заходи контролю за експортом у Росію враховують 4 типи обмежень

Заборонено експорт, реекспорт і передавання будь-яких товарів, програмного забезпечення або технологій, необхідних для російського оборонного, аерокосмічного та морського секторів. Щоб посилити свою ефективність, ці заходи контролю застосовуються і до союзника Росії — Білорусі. США та союзники застосували так зване правило прямого іноземного продукту, яке суттєво обмежує доступ Росії до продукції іноземного виробництва з використанням американського програмного забезпечення і технологій. Досі це суворе правило застосовувалося лише до китайського телекомунікаційного гіганта Huawei, а не до всієї країни. Введено повне ембарго на експорт продукції американського виробництва, якою могли б скористатися російські військові. Понад 100 організацій, зокрема "Ростех" та "Авіакомпанія Сухого" не лише потрапили під санкції, а й під дію технологічного контролю. Їм обмежили доступ до тих продуктів, які могли б сприяти "реалізації стратегічних амбіцій РФ".

Кремль, однак, має великий досвід протидії санкціям та їх обходу. У нещодавньому звіті Королівського інституту об'єднаних озброєнь (RUSI) було розглянуто 27 найсучасніших російських військових систем, враховуючи системи зв'язку, крилаті ракети та засоби радіоелектронної боротьби, і було з'ясовано, що вони містять щонайменше 80 різних типів компонентів, які підлягають експортному контролю США.

Також турбує і так зване військово-цивільне злиття, коли військовий потенціал країни зміцнюється шляхом систематичного усунення бар'єрів між оборонною промисловістю і цивільними дослідницькими інституціями. Стирання кордонів між військовим і цивільним секторами — російський феномен.

Чим Україні допоможе експортний контроль, запроваджений Заходом проти Росії

Згодом експортний контроль відіграє вирішальну роль у підриві російської оборонної промисловості та ослабленні її військового потенціалу для ведення війни, впевнена авторка. Залежність російських виробничих компаній від іноземних комплектувальних та обладнання залишається високою, незважаючи на спроби Москви вводити такі програми, як імпортозаміщення.

"Оскільки внутрішнє виробництво ключових технологій обмежене, Росія намагається отримати ці важливі елементи з інших джерел. І все ж експортний контроль є потужним інструментом, що перешкоджає здатності Росії поповнювати свої запаси зброї і боєприпасів, що виснажуються", — сказано в матеріалі.