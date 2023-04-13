В России из-за санкций остановилось строительство более 300 кораблей

Судостроители пожаловались, что у них нет денег на закупку оборудования из-за санкционных мер.

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В России в настоящее время находятся в стадии строительства – более 300 судов, но они не могут быть завершены в связи с действием санкционных механизмов. Об этом 13 апреля сообщил Дмитрий Стоянов, заместитель гендиректора центрально-научного исследовательского института "Курс", пишет 29.ru.

Он заявил, что эта беспрецедентная цифра связана с тем, что некоторые суда с прошлого года вышли из графика строительства из-за неснабжения оборудования "недружественными государствами". Стоянов пожаловался, что у судостроителей нет денег на закупку оборудования в связи с санкциями.

"Никто не верит, но это так", – заявил он.

Сейчас суда подлежат перепроектированию. По его словам, корабельные производят подбор аналогов.

Стоянов посетовал, что у судостроителей нет средств на приобретение оборудования. Он отметил, что аванс раньше был проплачен, но из-за санкций ни денег, ни оборудования корабельные не получили.

"Других средств на такую самозакупку нет", – отметил Дмитрий Стоянов.

Он добавил, что государство рассматривает возможности частичных компенсаций. Обсуждается и вопрос субсидирования кораблей в связи с их расходами на авансы.

Санкции против поставщиков флота РФ

США ввели в 2022 году значительные ограничения в отношении морских компаний и институтов. В списке оказались:

центральный НИИ конструкционных материалов "Прометей";

концерн "Научно-производственное объединение "Аврора";

концерн "ЦНИИ "Электроприбор";

АО "Обуховское";

Институт океанологии РАН имени Ширшова;

ООО "Компания Технополь;

Концерн "Моинформсистем-Агат;

Аккумуляторная компания "Ригель"

ЗАО "ЦНИИ судового машиностроения";

АО "Морские Навигационные Системы".

В сообщении Государственного департамента США говорится, что ограничения будут действовать пока Кремль не прекратит свою жестокую кампанию против Украины.

Компаниям из США запретили поставки любых технологий, способных помочь российской оборонной промышленности. Новые санкции в США подготовили министерства финансов и торговли по сотрудничеству с Госдепартаментом. Американские власти решили усилить ограничения в высокотехнологичной отрасли промышленности и в оборонной отрасли, а также усилить контроль за экспортом в Россию и Беларусь оборудования, программного обеспечения, квантовых технологий.