"Самая масштабная кампания по ремонту": энергосистема Украины готова к атакам РФ, – Галущенко

По словам главы Минэнерго, россияне прицельно обстреливают бригады ремонтников, что затрудняет восстановительные работы и является терроризмом.

Украинские энергетики подготовлены к скорейшему устранению последствий вражеских атак по энергетической инфраструктуре. Об этом министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил в эфире телемарафона "Єдині новини".

По словам министра, энергосистема Украины полностью готова к зимнему сезону и способна быстро восстанавливаться в случае повреждения ее объектов в результате российских обстрелов.

"Завершается ремонтная кампания в энергетике, которая была самой масштабной за период независимости государства. К началу отопительного сезона энергосистема будет полностью готова к прохождению зимы – как с точки зрения генерации, так и с точки зрения передачи электроэнергии", – сообщил Галущенко.

Глава Минэнерго сказал, что Россия скорее всего продолжит наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры, но масштабы атак и их последствия оценить трудно.

"Мы только понимаем, что удары будут. Сегодня впервые за длительное время был атакован энергетический объект. Пока все работает стабильно, несмотря на повреждения", – сказал министр.

Галущенко добавил, что прифронтовые регионы ожидаемо подвергаются более интенсивным обстрелам. Ежедневно обстреливаются Черниговская, Сумская и Херсонская области. Восстановительные работы не прекращаются ни на один день. Для усиления ремонтных бригад в эти регионы командируются энергетики из других областей.

"Мы мобилизовали всю Украину для восстановления особо пострадавших районов, и бригады со всей Украины работают в тех местах, где сложная ситуация из-за обстрелов", – рассказал глава Минэнерго.

По словам министра, россияне прицельно обстреливают бригады ремонтников, что затрудняет восстановительные работы.

"Неоднократно зафиксированы случаи, когда были обстреляны бригады, приехавшие восстанавливать сети. Как только они поднимали вышку для проведения высотных работ, начинался прицельный обстрел", – рассказал Герман Галущенко.

Министр добавил, что среди энергетиков есть погибшие и раненые и назвал действия россиян терроризмом, который "является привычной практикой для России".

Напомним, в Минэнерго рассказали готова ли Украина к зиме и обнадежили, что отключений может и не быть.

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