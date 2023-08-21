Отключений может и не быть: в Минэнерго рассказали, готова ли Украина к зиме (видео)

Министр энергетики Герман Галущенко считает, что РФ будет пытаться добиться блэкаута в Украине, а новые удары по энергетическим объектам могут быть модифицированы.

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В Украине идет подготовка энергетической инфраструктуры к зимнему периоду, а соответствующие учреждения готовы оперативно реагировать на чрезвычайные события. Об этом рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко на брифинге в рамках визита во Львовскую область 21 августа.

По словам Германа Галущенко, сейчас есть все необходимые ресурсы для прохождения зимнего отопительного сезона без отключений электричества. При этом не исключены новые атаки российских оккупантов по энергетическим объектам.

По его словам, страна-агрессор ставит перед собой цель достичь блэкаута на территории Украины.

"Мы много чему научились прошлой зимой, как удерживать систему, какие решения принимать. Но нужно также понимать, что враг тоже много чему научился. Очевидно, что удары будут также модифицированы каким-то образом", — отметил глава Минэнерго.

Герман Галущенко о покупке генераторов

Министр подчеркнул, что, если враг не сможет нанести энергосистеме новых существенных повреждений, то подачу электроэнергии ограничивать не будут. Он также отметил, что закупленные частными лицами генераторы могут не пригодиться, однако лучше все-таки иметь резерв питания.

"Если и будут отключения света, то они будут следствием атак на нашу энергосистему и будут носить временный характер", — заключил Герман Галущенко.

Напомним, что 19 августа председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что украинские энергетики неустанно продолжают подготовку к отопительному сезону, поэтому к зиме украинская энергосистема будет "максимально готова".

Глава НКРЭКУ Константин Ущаповский 5 августа сообщил, что аварийно-восстановительные работы на объектах энергетической инфраструктуры выполнены лишь на 1,6% от общего объема повреждений.

Ранее, 3 августа, представитель ГУР МО Вадим Скибицкий предупредил, что Российская Федерация вскоре может снова начать обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины, чтобы лишить граждан тепла и электричества.