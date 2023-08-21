Відключень може й не бути: у Міненерго розповіли, чи готова Україна до зими (відео)

Міністр енергетики Герман Галущенко вважає, що РФ намагатиметься досягти блекауту в Україні, а нові удари по енергетичних об'єктах можуть бути модифіковані.

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В Україні триває підготовка енергетичної інфраструктури до зимового періоду, а відповідні установи готові оперативно реагувати на надзвичайні події. Про це розповів міністр енергетики України Герман Галущенко на брифінгу в рамках візиту до Львівської області 21 серпня.

За словами Германа Галущенка, зараз є всі необхідні ресурси для проходження зимового опалювального сезону без відключень електрики. При цьому не виключені нові атаки російських окупантів по енергетичних об'єктах.

За його словами, країна-агресор ставить перед собою мету досягти блекауту на території України.

"Ми багато чого навчилися минулої зими, як утримувати систему, які рішення ухвалювати. Але потрібно також розуміти, що ворог теж багато чого навчився. Очевидно, що удари будуть також модифіковані якимось чином", — зазначив глава Міненерго.

Герман Галущенко про купівлю генераторів

Міністр наголосив, що, якщо ворог не зможе завдати енергосистемі нових суттєвих ушкоджень, то подачу електроенергії обмежувати не будуть. Він також наголосив, що закуплені приватними особами генератори можуть не стати в пригоді, проте краще все-таки мати резерв живлення.

"Якщо і будуть відключення світла, то вони будуть наслідком атак на нашу енергосистему і матимуть тимчасовий характер", — підсумував Герман Галущенко.

Нагадаємо, що 19 серпня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що українські енергетики невпинно продовжують підготовку до опалювального сезону, тому до зими українська енергосистема буде "максимально готова".

Голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський 5 серпня повідомив, що аварійно-відновлювальні роботи на об'єктах енергетичної інфраструктури виконано лише на 1,6% від загального обсягу пошкоджень.

Раніше, 3 серпня, представник ГУР МО Вадим Скібіцький попередив, що Російська Федерація незабаром може знову почати обстрілювати енергетичну інфраструктуру України, щоб позбавити громадян тепла та електрики.