Сухо, тепло и солнечно: погода на выходных 23-24 сентября (видео)

В этот уикенд можно забыть, что на календаре уже заканчивается первый месяц осени. По данным синоптиков, в большинстве регионов Украины будет тепло и солнечно, а незначительные осадки пройдут лишь в нескольких областях.

В Украине на выходных 23-24 сентября повсюду будет светить солнце, преимущественно сухо и очень тепло, сообщает Укргидрометеоцентр.

По данным синоптиков, в субботу 23 сентября на востоке Украины воздух прогреется до 24-26°, в других областях — до 26-28°. И лишь на западе ожидаются небольшие кратковременные дожди. Но ночью и утром воздух становится уже осенним — он остынет до 13-16°.

Карта погоды на 23 сентября

В воскресенье 24 сентября будет тоже тепло и преимущественно ясно. Только в Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областях термометры покажут 21-23°. Во всех остальных регионах будет теплее: на севере и востоке — 23-26°, в центре и на юге — 26-29°.

Карта погоды на 24 сентября

В понедельник, 25 сентября, лето продолжится. В западных областях ожидается до 22-24°, на севере, востоке и в центре — до 26°, на юге — до 29°. Хотя в начале недели будет наблюдаться небольшая облачность, и только в Ивано-Франковской, Черновицкой и Сумской областях пройдут небольшие дожди.

"Поэтому белые кроссовки и большинство летних вещей еще можно выгулять. Но не увлекайтесь, потому что все же вечера и утра уже холодноваты. К тому же подстерегают сезонные вирусы. Вот мы и подошли ко дню осеннего равноденствия. Теперь уже точно будет по букварю: дни становятся короче, а ночи — длиннее. В этом году этот день приходится как раз на 23 сентября", — написала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

И добавила: только в западных областях в субботу вечером атмосферный фронт организует дожди. Эти дожди усилятся в воскресенье и будут идти уже даже с грозами. Однако осадки не будут выходить за пределы западных областей.

"Вируса, конечно, не избежать, если он уже вас облюбовал, а вот погружение в осенние уныния, неумение сдерживать негатив, взаимные обиды и претензии к своим же людям с одной стороны баррикад, недовольство любой погодой — этого уж точно стоит избегать. Хотя бы учиться", — заметила Наталья Диденко и пожелала всем теплых и безопасных выходных.

Ранее Фокус сообщал, что контрнаступление ВСУ не остановится даже во время дождей. Однако ВСУ объяснили, как российские оккупанты пользуются плохой погодой во время обстрелов.