В одесском лицее отравились 46 курсантов: что известно

По информации правоохранителей, сейчас пострадавшие находятся на лечении в медицинском учреждении. Все они несовершеннолетние лица. Об их состоянии не сообщается.

Почти полсотни курсантов одного из одесских лицеев попали в больницу с пищевым отравлением и пищевой токсикоинфекцией, сообщила 25 сентября пресс-служба Одесского районного управления полиции №1.

Об инциденте правоохранителям около 12 часов понедельника сообщили медики.

"Предварительно установлено, что ночью медики госпитализировали курсантов в медицинское учреждение с отравлением и пищевой токсикоинфекцией. Им была оказана неотложная медицинская помощь", — говорится в сообщении правоохранителей.

Сейчас известно о 46 пострадавших, которые находятся на лечении в медицинском учреждении. Все они несовершеннолетние лица. О состоянии пострадавших не сообщается.

В рамках начатого производства назначен ряд экспертиз. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 325 УКУ (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений). Следователи по делу устанавливают все обстоятельства происшествия. В учебном заведении проводится проверка.

Что пишут в соцсетях о событии

В одном из местных пабликов пишут, что инцидент произошел в военно-морском лицее. Якобы, в больницу доставлены около 70 человек в возрасте от 14 до 16 лет с диагнозом пищевая токсикоинфекция. По словам учеников, стало плохо всем, кто ел колбасу из столовой. По одной из версий, причиной отравления могло стать уничтожение тараканов в помещении столовой, по другой — некачественная колбаса.

Напомним, 10 августа сообщалось, что четыре человека отравились газами от гниения картофеля. Высокая концентрация опасных веществ, предположительно, могла возникнуть из-за испорченных овощей, хранившихся в подвале. На месте ЧП спасатели обнаружили тела четырех человек.

Фокус также писал 2 августа, что во временно оккупированном Мариуполе украинские партизаны группы "Ї" массово отравили офицерский состав российских захватчиков во время празднования "Дня ВМФ". 17 человек отправили в госпиталь в тяжелом состоянии.