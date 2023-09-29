"Сложный проект": в самолете Зеленского сделали ремонт и установили новую развлекательную систему

В авиалайнере обновили тканевые покрытия, внутреннюю облицовку, сиденья, диваны, ковры, ламинаты и другие части салона.

Литовская компания J&C Aero сообщила, что завершила полное обновление салона самолета президента Украины. Об этом сообщают avianews.com.

В президентском авиалайнере, который входит в парк государственного авиационного предприятия "Украина", обновили внутреннюю облицовку, тканевые покрытия, ковры, ламинат, сиденья, диваны и другие части салона.

Компания также обновила систему управления самолета, сертифицировала данные изменений и разработала проект новой развлекательной системы.

Обновленные элементы салона литовская компания изготовила на собственном производстве. Техническое обслуживание президентского борта в аэропорту Таллина выполнила компания Magnetic MRO.

"Без сомнения, это был один из наших самых сложных и амбициозных проектов", — заявил глава J&C Aero Лауринас Скукаускас.

Airbus A319 CJ президента Украины выпущен в 2007 году. Его заказали во времена президентства Виктора Ющенко, а в распоряжение авиапредприятия "Украина" самолет поступил во времена Януковича.

Впервые с начала полномасштабного российского вторжения президент Владимир Зеленский использовал Airbus A319 CJ 18 сентября 2023 года. Он совершил им поездку из Польши в США, затем в Канаду, после чего вернулся в Польшу.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №9185, который вводит новый вид наказания для граждан - пробационный надзор.

Ранее сообщалось, что в Польше заявили, что теперь решение о поддержке Украины будут рассматривать дважды, потому что "с украинской стороны уже много сказано".