У президента Польши предположили, что Зеленский "получает плохие советы"

Польский глава Бюро по международной политике Марчин Пшидач заявил, что теперь решения о поддержке Украины будут рассматривать дважды. По его словам, "с украинской стороны уже много сказано".

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Теперь каждое конкретное решение Польши по поводу поддержки Украины будет анализироваться дважды. Об этом в комментарии RadioZET 26 сентября рассказал секретарь Канцелярии президента страны и руководитель Бюро по международной политике Марчин Пшидач.

По его словам, до сих пор Польша поддерживала Украину "не из-за эмоционального экстаза, а из-за собственного интереса безопасности".

"Если бы Украина упала, мы бы скоро имели войска под Пшемыслем", — добавил чиновник.

Он рассказал, что выступление украинского президента Владимира Зеленского в ООН восприняли в Польше "очень критично" и у многих дипломатов возникли вопросы после этого. Пшидач предположил, что лидер получает неправильные советы. По его мнению, определенным странам не нравились "слишком интенсивные отношения Украины с ближайшими соседями".

"Есть контакты между Варшавой и Киевом, направленные на проработку этих вопросов. Если будет конструктивный подход с обеих сторон, мы не исключаем, что могут состояться контакты на высшем уровне", — заверил чиновник.

Однако телефонный разговор между президентами стран секретарь Канцелярии исключил, если для этого не будет достаточного повода. Он отметил, что Польша имеет "определенные ожидания" относительно контактов лидеров.

"С украинской стороны уже много сказано", — заявил Пшидач.

Он назвал поставки оружия для Сил обороны "поддержкой не самой Украины" и подчеркнул, что "благодарность не является валютой в международных отношениях между политиками".

"Это поддерживает страну, которая воюет против имперской России", — объяснил чиновник.

Также секретарь Канцелярии признал, что зерновой вопрос является сложным в отношениях между Польшей и Украиной.

"Главным образом из-за украинского отношения", — добавил Пшидач.

Напомним, 25 сентября напряженные отношения с Украиной прокомментировал президент Польши Анджей Дуда. По его словам, "в этом споре много эмоций".

Ранее, 19 сентября, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Польшу за участие в "политическом театре", выгодном России. Об этом он заявил на заседании Генассамблеи ООН.