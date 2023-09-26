У президента Польщі припустили, що Зеленський "отримує погані поради"

Польський голова Бюро з міжнародної політики Марцін Пшидач заявив, що тепер рішення про підтримку України розглядатимуть двічі. З його слів, "з українського боку вже багато сказано".

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Тепер кожне конкретне рішення Польщі щодо підтримки України аналізуватиметься двічі. Про це у коментарі RadioZET 26 вересня секретар Канцелярії президента країни та керівник Бюро з міжнародної політики Марцін Пшидач.

З його слів, досі Польща підтримувала Україну "не через емоційний екстаз, а через власний інтерес безпеки".

"Якби Україна впала, ми б скоро мали війська під Перемишлем", — додав посадовець.

Він розповів, що виступ українського президента Володимира Зеленського в ООН сприйняли у Польщі "дуже критично" і у багатьох дипломатів виникли питання після цього. Пшидач припустив, що лідер отримує неправильні поради. На його думку, певним країнам не подобалися "надто інтенсивні відносини України з найближчими сусідами".

"Є контакти між Варшавою та Києвом, спрямовані на опрацювання цих питань. Якщо буде конструктивний підхід з обох сторін, ми не виключаємо, що можуть відбутися контакти на вищому рівні", — завірив чиновник.

Проте телефонну розмову між президентами країн секретар Канцелярії виключив, якщо для цього не буде достатнього приводу. Він зазначив, що Польща має "певні очікування" щодо контактів лідерів.

"З українського боку вже багато сказано", — заявив Пшидач.

Він назвав постачання зброї для Сил оборони "підтримкою не самої України" та наголосив, що "вдячність не є валютою в міжнародних відносинах між політиками".

"Це підтримує країну, яка воює проти імперської Росії", — пояснив посадовець.

Також секретар Канцелярії визнав, що зернове питання є складним у відносинах між Польщею та Україною.

"Головним чином через українське ставлення", — додав Пшидач.

Нагадаємо, 25 вересня напружені відносини з Україною прокоментував президент Польщі Анджей Дуда. З його слів, "у цій суперечці багато емоцій".

Раніше, 19 вересня, президент України Володимир Зеленський розкритикував Польщу за участь в "політичному театрі", вигідному Росії. Про це він заявив на засіданні Генасамблеї ООН.