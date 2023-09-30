"Не понравилась картина": вандал облил краской новый мурал в Буче (фото)

Изображение появилось в городе меньше чем неделю назад. Его создали американские художники, которые хотели поддержать украинок.

В Буче в Киевской области облили краской мурал. Правоохранители за несколько часов нашли вандала. Деталями 30 сентября поделились в полиции.

В публикации говорится, что о повреждении изображения на стене дома культуры сообщили местные.

Фото поврежденного мурала в Буче Фото: Полиция Киевщины

Нарушителем, которого разыскали за несколько часов, оказался 26-летний житель города.

"Свои действия объясняет тем, что ему не понравилась картина", — отметили в полиции.

Разоблаченный полицией местный житель Фото: Полиция Киевщины

Правоохранители возбудили дело по факту повреждения имущества, сейчас идет досудебное расследование.

В Бучанском городском совете рассказали, что мурал находится в Стеклозаводском районе. Его создали волонтеры из США, чтобы поддержать украинцев.

"Художники имели целью поддержать украинских женщин, которые проявляют стойкость и мужество в реалиях войны", — объяснили в горсовете.

Фото поврежденного мурала в Буче Фото: Бучанский городской совет

Пресс-служба отметила, что мурал появился в Буче всего пять дней назад.

Напомним, во временно оккупированной Макеевке Донецкой области появился мурал с местной "звездой" Евгением Васильевым. Его изобразили с автоматом в руках, а рядом с ним разместили женщину, военный вертолет и несколько самолетов.

Художник из Италии Джорит Чиро Черулло ответил на критику в свою сторону из-за мурала во временно оккупированном Мариуполе. Ранее в соцсетях поднялся скандал из-за того, как он попал в захваченный город, и изображенной на доме девочки.