Сухая пауза: синоптики рассказали, какую погоду ожидать в первую неделю октября

В Киеве и Киевской области во вторник, 3 октября, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков.

3 октября в Украине будет преобладать сухая и даже солнечная погода. В течение дня будет достаточно тепло, градусник покажет +17+23. Ночью значительно свежее, +6+11 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Согласно прогнозу, 4 октября на западе, севере и в центре пройдут дожди, 5 октября ожидается сухая пауза.

"6, 7 и 8 очередные атмосферные фронты начнут шастать по нашей территории", — отмечает синоптик.

В Киеве во вторник будет сухо, около +20 градусов. В среду — небольшой дождь.

"Типичную осеннюю погоду" стоит ожидать в пятницу, субботу и воскресенье. В Киеве будет сыро, периодически будут идти дожди, похолодает до +9+13 градусов и еще и будет дуть порывистый ветер.

В ночь на понедельник, на 9 октября, в Киеве есть вероятность заморозков.

"10 октября к нам придет очередная волна очень теплой погоды", — добавляет Наталка Диденко.

Прогноз погоды от Украинского гидрометеорологического центра

В Киеве и Киевской области во вторник, 3 октября, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +22 градуса.

Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 3 октября по Киевской области. Переменная облачность, без осадков. Температура по области ночью 4-9°С, днем 17-22°С; в Киеве ночью 7-9°С, днем около 20°С. Обратите внимание, 3-5 октября чрезвычайный уровень пожарной опасности", — предупредили синоптики.

В Укргидрометцентре добавили, что в течение следующих 5 суток температурные показатели постепенно будут снижаться в дневные часы от 20°С в начале недели и до 13°С в конце; а в ночные часы будет колебаться в пределах +7..+12°С.

"Осадков много не ожидаем, ведь на нашу территорию продолжает влиять поле повышенного давления, однако несколько атмосферных фронтов с северо-запада немного заденут Киевскую область и местами принесут небольшие дожди 4, 6 и 7 октября", — уточнили синоптики.

Напомним, ранее народный синоптик Владимир Деркач рассказал, что погода в октябре начнется с прохладных метеоусловий. По его словам, относительно комфортно будет в светлое время суток, но с наступлением ночи показатели на термометрах будут интенсивно опускаться.