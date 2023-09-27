Когда холода и заморозки: какой будет погода в октябре в Украине

Погодные условия в нашей стране этой осенью радуют теплом длительное время, однако многих все же интересует, когда холода и заморозки начнутся. Уже в октябре можно ожидать предполагаемое похолодание.

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Когда холода и заморозки в Украине, рассказал синоптик народный синоптик Владимир Деркач. Об этом он сообщил в интервью "Телеграфу".

Он отметил, что погода в октябре начнется с прохладных метеоусловий. По его словам, относительно комфортно будет в светлое время суток, но с наступлением ночи показатели на термометрах будут интенсивно опускаться.

В первые дни следующего месяца ожидается холоднее всего. В дальнейшем погода в октябре будет более благоприятной, ведь снова потеплеет, с 10-го и 11-го числа снова придет несущественное похолодание, которое будет сопровождаться дождями.

Владимир Деркач отметил, что снова "бабье лето" придет в Украину уже после 14-го октября. В этот период стоит ожидать сухого периода. Температура ночью опустится еще ниже, это не будет означать прихода заморозков. После умеренно теплой, как для этого сезона погоды, начнется плавный переход к влажным и холодным метеоусловиям с заморозками. Начало последней декады октября, как считает Деркач, еще сохранит умеренное тепло, как для осени.

Синоптик Игорь Кибльчич изданию"Метеопрог" сообщил прогноз погоды на октябрь. По его словам, погодные условия по всей Восточной и Центральной Европе до конца месяца и в дальнейшем будет определять устойчивое поле высокого атмосферного давления. На территории Украины сохранится теплая, солнечная и сухая погода с температурным фоном на 3 — 6 °С выше климатической нормы. Длительный период отсутствия дождей (за исключением некоторых западных областей) позволит сохранить тенденцию усиления засухи и пожарной опасности в лесах на большей части территории нашей страны.

Напомним, 25 сентября Украинский гидрометеорологический центр опубликовал прогноз погоды до конца сентября. Ближайшие несколько дней в Украине будет наблюдаться по-летнему теплая погода.