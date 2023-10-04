"Морально не вывозили": подробности самоубийства брата и сестры в Киеве (фото)

Чтобы покончить жизнью подростки приехали в Киев, где сняли квартиру в многоэтажке на Левом берегу. Все свои действия они снимали на видео.

В Киеве с 24 этажа на Левом берегу 2 октября выпрыгнули 17-летняя девушка и 18-летний парень. Свое самоубийство они записали на видео и планировали его заранее. Для этого приехали в столицу и арендовали квартиру. О подробностях трагедии пишет OBOZREVATEL.

Воспитывались в названной семье

17-летняя Вика и 18-летний Вова были сводными братом и сестрой и воспитывались в большой приемной семье Бордунов в городе Березань Киевской области. Всего в семье, говорят, воспитывается десять детей.

"Они жили в большом доме, там у каждого из названных детей есть своя комната. Этот Вова давно был таким странным, он в последнее время ходил в темной широкой одежде. А года два назад он начал употреблять какие-то вещества, это было видно по нему", — рассказывает одна из местных жительниц.

Парень окончил школу и учился в местном училище.

О Вике знакомые отзываются хорошо, девушка училась в 11 классе, всегда была позитивной и имела цель после окончания школы поступить в вуз и даже начала откладывать деньги на свое обучение.

Сводный брат "подсадил" на запрещенные вещества

Около полугода назад знакомые стали замечать, что Вика изменилась. Она стала чаще появляться вместе с Вовой и одеваться так же как и он — в широкую одежду по большей части черного цвета. Исчез и ее позитив.

Многие были уверены, что сводный брат "подсадил" и ее на запрещенные вещества.

Одна из сводных сестер погибших в Instagram прокомментировала их гибель и написала, что они "морально не вывозили".

"Давай пока не будем об этом, я все потом объясню, просто знай, что они морально не вывозили", — написала она одному из пользователей.

Также девушка написала, что сейчас в ее семье переживают эту трагедию и не хотят ни с кем говорить на эту тему.

Сняли квартиру на 10-м этаже

Чтобы покончить жизнью подростки приехали в Киев, где сняли квартиру на 10 этаже в многоэтажке на Левом берегу. Все свои действия они снимали на видео.

Вика и Вова гуляли по Крещатику, были на Почтовой площади, рассказывали, что занимались сексом и снимали все это на видео, чтобы, как сказала Вика "осталось что-то хорошее".

"Мы вдвоем... обнимаемся, нюхаем, проводим время вместе. Сейчас еще "дорожку" дам — и будет хорошо. Я даже рада, что так происходит, что я с Вовой, а не с кем-то другим", — комментирует на видео девушка.

Также подростки не скрывали, что употребляли запрещенные вещества и снимали это на видео. На кадрах видно, что они выглядят странно.

Затем Вика и Вова поднялись на 24-й этаж, выставили камеру и прыгнули вниз.

Напомним, что в Киеве возле гаражей нашли тело экс-главы Херсонской ОГА Геннадия Лагуты. Полиция расследует случай как самоубийство.

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