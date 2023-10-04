Сделал замечание из-за российского шансона: новые подробности избиения мужчины в Хмельницкой области (видео)

В результате избиения 64-летний мужчина получил перелом руки, черепно-мозговую травму и многочисленные травмы лица и сложный перелом руки, а его обидчик разгуливает по городу.

В Хмельницкой области в городе Дунаевцы любители "русского шансона" избили мужчину. Пострадавший до сих пор находится в больнице, а его обидчик разгуливает по городу. Об этом говорится в сюжете ТСН.

В результате избиения 64-летний мужчина получил перелом руки, черепно-мозговую травму и многочисленные травмы лица и сложный перелом руки. После инцидента он находится в нейрохирургическом отделении, а впереди его ждет сложная операция и длительная реабилитация.

Нападение на мужчину произошло перед минутой молчания по погибшим защитниками Украины и гражданскими жертвами войны. Пострадавший Александр сделал замечание молодым людям, которые на всю громкость включили русскую музыку.

"Люди сидели пьянствовали и включили русский шансон. Я сидел себе со стороны наблюдал. Потом посмотрел на часы — через полчаса должна была начаться минута молчания по погибшим. Я к ним подошел и сказал: ребята, такое дело, выключите, пожалуйста, музыку, позакрывайте двери", — вспоминает мужчина.

После замечания один из парней по имени Ярослав на него набросился с кулаками, а его приятель стоял в стороне и наблюдал за избиением.

Выяснилось, что нападавший поселился в Дунаевцах недавно, а по словам его соседей, уже не впервые устраивает драки.

Сейчас 25-летний Ярослав находится под ночным домашним арестом, а днем спокойно разгуливает по городу. Подозрение в избиении пожилого человека ему объявили лишь через несколько дней.

В городе жители поддерживают Александра, потому что слышат русские песни среди молодежи часто. Сын пострадавшего сейчас воюет на Херсонщине. Узнав, что отец попал в реанимацию из-за своей проукраинской позиции, взял отпуск и приехал к нему в больницу.

Семья мужчины возмущена, что его обидчика не взяли под стражу и он может нанести вред еще кому-то из горожан или сбежать и избежать наказания.

Напомним, что 25 сентября во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области россияне избили российского депутата.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине в части избили трех военных. Сержант во время построения "воспитывал" подчиненных битой.