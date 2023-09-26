"Россияне отмудохали своего": в Мариуполе избили российского депутата, — Андрющенко (фото)

Между русскими на "кадыровцами" произошла драка. "Представители малых народов России" избили российского депутата Николая Ишакова, рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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В понедельник 25 сентября во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области россияне избили российского депутата. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"В Мариуполе вчера был наказан какой-то российский депутат. Это — хорошо в любом случае", — сказал Петр Андрющенко.

Он отметил, что в избиении российского депутата россияне обвиняют проукраинское сообщество в Мариуполе. Однако по словам Андрющенко, депутата РФ избили сами же россияне.

"Короче, россияне отмудохали своего депутата и это со всех сторон прекрасная новость", — заявил Андрющенко.

Российский депутат, которого избили в Мариуполе

Советник мэра Мариуполя со ссылкой на российский Telegram-канал рассказал, что в Мариуполе якобы совершили нападение на российского депутата Николая Ишакова, его избили монтировкой. В результате депутат получил сотрясение мозга, ему оставили голову. По словам Ишакова, военная полиция "заняла непонятную сторону" — нападавшие не были задержаны.

РосСМИ обвинили в избиении мариупольцев, которые ждут возвращения Украины в город.

Скриншот из российского Telegram-канала

Ранее Петр Андрющенко сообщал, что "представители малых народов России" устроили драку с "кадыровцами" в Мариуполе.

"Дошло до оружия в руках. К сожалению, не пострелялись. Но палками побили друг друга совсем неплохо. Досталось даже женщинам в хиджабах (видимо, случайно)", — подчеркнул он.

Российский депутат Николай Ишаков: что о нем известно

Николай Ишаков — председатель партии Совета Местного отделения в Железнодорожном округе Курска. С 2021 года член партии "Справедливая Россия".

По сообщению пророссийских соцсетей, на так называемых фейковых "выборах" Ишаков якобы прошел в городские депутаты Мариуполя от партии "Справедливая Россия".

Николай Ишаков

Напомним, 23 сентября во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области прозвучал Гимн Украины. Оккупационная полиция прибыла на место происшествия через 15 минут после доноса.

25 сентября стало известно, что в Мариуполе партизаны обесточили базу оккупантов. В частности, вышла из строя трансформаторная установка, которая обеспечивала базу ВС РФ электричеством.