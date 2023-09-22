Репрессии нового уровня: мариупольцам вручают подозрения в экстремизме, — советник мэра (фото)

Оккупанты вызывают в суд мариупольцев, которые недовольны невыплатой компенсаций и пишут жалобы на бездействие так называемых властей города, уточнил советник мэра Андрющенко.

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Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области российские оккупанты вручают подозрение в экстремизме всем недовольным местным жителям. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Репрессии в Мариуполе выходят на новый уровень", — сказал Петр Андрющенко.

Он отметил, что российские "майоры" приходят к тем мариупольцам, которые недовольны невыплатой компенсаций и пишут жалобы на бездействие оккупационных властей города. Таким местным жителям захватчики вручают повестки с вызовом в Буденновский районный суд в Донецке. В частности, вызывают по подозрению в экстремизме.

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"Цинизму нет предела": оккупанты выселяют мариупольцев из домов, — советник мэра

"Ну, рано или поздно это должно было случиться. Живешь обманутый на улице? Вместо твоего жилья будут ипотеку для россиян? В твою квартиру расселили оккупантов? При всем этом что-то не нравится? Точно экстремист", — заявил Андрющенко.

По его словам, оккупанты дошли до нового уровня репрессий. Петр Андрющенко убежден, что еще недолго осталось до "черного ворона".

Мариуполь во время оккупации

Напомним, 21 сентября советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что во временно оккупированном Мариуполе в больницах перестали принимать больных гражданских жителей из-за увеличения раненых российских военных. По его словам, каждую неделю в Мариуполе умирает 300-400 мирных жителей из-за подобной "преступной политики".

6 сентября стало известно, что в Мариупольских застенках пропадают люди. Оккупанты забирают украинцев и отводят в неизвестном направлении. В городе продолжают проводить фильтрационные мероприятия. В частности, враг арестовал около 10 тысяч человек. Ежедневно эта цифра находится на уровне нескольких десятков, а за неделю достигает ста человек.