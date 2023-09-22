Репресії нового рівня: маріупольцям вручають підозри в екстремізмі, — радник мера (фото)

Окупанти викликають до суду маріупольців, які незадоволені невиплатою компенсацій та пишуть скарги на бездіяльність так званої влади міста, уточнив радник мера Андрющенко.

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У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області російські окупанти вручають підозру в екстремізмі всім невдоволеним місцевим жителям. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

"Репресії в Маріуполі виходять на новий рівень", — сказав Петро Андрющенко.

Він зазначив, що російські "майори" приходять до тих маріупольців, які незадоволені невиплатою компенсацій та пишуть скарги на бездіяльність окупаційної влади міста. Таким місцевим жителям загарбники вручають повістки з викликом до Будьонівського районного суду в Донецьку. Зокрема, викликають через підозру в екстремізмі.

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"Ну, рано чи пізно це повинно було статись. Живеш обманутий на вулиці? Замість твого житла будуть іпотеку для росіян? У твою квартиру розселили окупантів? При всьому цьому щось не подобається? Точно екстреміст", — заявив Андрющенко.

З його слів, окупанти дійшли до нового рівня репресій. Петро Андрющенко переконаний, що ще недовго залишилося до "чорного ворону".

Маріуполь під час окупації

Нагадаємо, 21 вересня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що в тимчасово окупованому Маріуполі у лікарнях перестали приймати хворих цивільних мешканців через збільшення поранених російських військових. З його слів, щотижня в Маріуполі помирає 300-400 мирних жителів через подібну "злочинну політику".

6 вересня стало відомо, що в Маріупольських катівнях пропадають люди. Окупанти забирають українців та відводять у невідомому напрямку. У місті продовжують проводити фільтраційні заходи. Зокрема, ворог заарештував близько 10 тисяч осіб. Щодня ця цифра перебуває на рівні кількох десятків, а за тиждень досягає ста людей.