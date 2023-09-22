Репресії нового рівня: маріупольцям вручають підозри в екстремізмі, — радник мера (фото)
Окупанти викликають до суду маріупольців, які незадоволені невиплатою компенсацій та пишуть скарги на бездіяльність так званої влади міста, уточнив радник мера Андрющенко.
У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області російські окупанти вручають підозру в екстремізмі всім невдоволеним місцевим жителям. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.
"Репресії в Маріуполі виходять на новий рівень", — сказав Петро Андрющенко.
Він зазначив, що російські "майори" приходять до тих маріупольців, які незадоволені невиплатою компенсацій та пишуть скарги на бездіяльність окупаційної влади міста. Таким місцевим жителям загарбники вручають повістки з викликом до Будьонівського районного суду в Донецьку. Зокрема, викликають через підозру в екстремізмі.
"Ну, рано чи пізно це повинно було статись. Живеш обманутий на вулиці? Замість твого житла будуть іпотеку для росіян? У твою квартиру розселили окупантів? При всьому цьому щось не подобається? Точно екстреміст", — заявив Андрющенко.
З його слів, окупанти дійшли до нового рівня репресій. Петро Андрющенко переконаний, що ще недовго залишилося до "чорного ворону".
Нагадаємо, 21 вересня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що в тимчасово окупованому Маріуполі у лікарнях перестали приймати хворих цивільних мешканців через збільшення поранених російських військових. З його слів, щотижня в Маріуполі помирає 300-400 мирних жителів через подібну "злочинну політику".
6 вересня стало відомо, що в Маріупольських катівнях пропадають люди. Окупанти забирають українців та відводять у невідомому напрямку. У місті продовжують проводити фільтраційні заходи. Зокрема, ворог заарештував близько 10 тисяч осіб. Щодня ця цифра перебуває на рівні кількох десятків, а за тиждень досягає ста людей.