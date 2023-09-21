В Мариуполе медики перестали лечить больных гражданских: Андрющенко назвал причину

Еженедельно в Мариуполе умирает от 300 до 400 мариупольцев. В больницах мариупольцам дают таблетки, обезболивающие и отправляют домой.

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Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области в больницах увеличилось количество раненых россиян, в результате медики не принимают больных гражданских. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Никогда не было и вот снова. В Мариупольские больницы снова поступление потенциальных кандидатов в гости к Пригожину (Евгений Пригожин, погиб 23 августа 2023 года, — ред.) и Кобзону (Иосиф Кобзон, умер 30 августа 2018 года, — ред.)", — сказал Петр Андрющенко.

Он отметил, что в больницах настолько много раненых российских военных, что стационары приостановили прием больных мирных жителей Мариуполя. По словам Андрющенко, больным дают таблетки, обезболивающие и отправляют домой. В частности, он назвал это прохождением лечения "в спокойной обстановке".

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Петр Андрющенко заявил, что в Мариуполе не снижается уровень смертности из-за "высокой квалификации медицинского персонала" и игнорирования лечения гражданских жителей.

"Каждую неделю из-за подобной преступной политики мы теряем от 300 до 400 мариупольцев", — добавил он.

Напомним, 18 сентября советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в городе 11 российских военных умерли от "загадочной болезни". Все оккупанты умерли от внезапной остановки сердца. Оккупационная полиция Мариуполя считает, что их могли отравить диверсанты или сами же мариупольцы.

6 сентября стало известно, что оккупанты ежедневно забирают мариупольцев и отводят в неизвестном направлении. С начала оккупации Мариуполя, ВС РФ арестовали более 10 тысяч украинцев, в частности ежедневно этот показатель доходит до нескольких десятков, тогда как за неделю может составлять около ста человек.