"Росіяни отмудохали свого": у Маріуполі побили російського депутата, — Андрющенко (фото)

Між росіянами на "кадирівцями" відбулася бійка. "Представники малих народів Росії" побили російського депутата Миколу Ішакова, розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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У понеділок 25 вересня в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області росіяни побили російського депутата. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

"У Маріуполі вчора було покарано якогось російського депутата. Це — добре в будь-якому випадку", — сказав Петро Андрющенко.

Він зазначив, що в побитті російського депутата росіяни звинувачують проукраїнську спільноту в Маріуполі. Проте зі слів Андрющенка, депутата РФ побили самі ж росіяни.

"Короче, росіяни отмудохали свого депутата і це зі всіх боків прекрасна новина", — заявив Андрющенко.

Російський депутат, якого побили в Маріуполі

Радник мера Маріуполя з посиланням на російський Telegram-канал розповів, що в Маріуполі нібито скоїли напад на російського депутата Миколу Ішакова, його побили монтувалкою. У результаті депутат отримав струс мозку, йому залиши голову. Зі слів Ішакова, військова поліція "зайняла незрозумілий бік" — нападників не було затримано.

РосЗМІ звинуватили в побитті маріупольців, які чекають на повернення України в місто.

Скриншот з російського Telegram-каналу

Раніше Петро Андрющенко повідомляв, що "представники малих народів Росії" влаштували бійку з "кадирівцями" в Маріуполі.

"Дійшло до зброї в руках. На жаль, не пострілялися. Але палками побили один одного геть непогано. Дісталось навіть жінкам в хіджабах (мабуть, випадково)", — наголосив він.

Російський депутат Микола Ішаков: що про нього відомо

Микола Ішаков — голова партії Ради Місцевого відділення у Залізничному окрузі Курська. З 2021 року член партії "Справедлива Росія".

За повідомленням проросійських соцмереж, на так званих фейкових "виборах" Ішаков нібито пройшов у міські депутати Маріуполя від партії "Справедлива Росія".

Микола Ішаков

Нагадаємо, 23 вересня у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області пролунав Гімн України. Окупаційна поліція прибула на місце події через 15 хвилин після доносу.

25 вересня стало відомо, що в Маріуполі партизани знеструмили базу окупантів. Зокрема, вийшла з ладу трансформаторна установка, яка забезпечувала базу ЗС РФ електрикою.