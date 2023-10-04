Реакция была феерической: участник митинга в Киеве сходил в ТЦК после вручения повестки

Роман Абрашин говорит, что продолжит свое участие в протестном движении, несмотря на попытки, по его мнению, "запугать окопами".

Участник общественного движения "Деньги на ВСУ" Роман Абрашин после событий на митингах и вручения повестки посетил 4 октября ТЦК Шевченковского района Киева и сообщил об этом на собственной странице в Facebook.

По его словам, реакция на фамилию "Абрашин" была феерической — вроде все ждали именно его. Как сказал сам Абрашин, один из работников ТЦК даже поделился с ним мыслью, что кто-то "сверху" приглядывает за ситуацией.

Мобилизации Абрашин не подлежит, поскольку ему 23 года, а вот на воинский учет он не стал, за что и заплатил штраф в размере 1700 гривен

"Да, я не стою на учебе, да, я нарушаю, но я не идеальный, налоговые декларации я тоже иногда сдаю не в срок, за что также плачу штрафы", — признался он.

Что происходило

Соучредитель благотворительного фонда "Объятия" Роман Абрашин во время митинга под зданием Киевсовета 16 сентября был задержан правоохранителями за нарушение правил благоустройства и мелкое хулиганство — Роман облил краской вывеску и стенды Киевсовета.

Правоохранители составили на него два административных протокола и выписали 1360 гривен штрафа по первому протоколу, а по второму — еще не состоялось судебного заседания. Тем не менее Абрашин вышел протестовать и на следующий митинг, 23 сентября.

Позже участника акции "Деньги для ВСУ" посетили правоохранители и вручили ему повестку. Он расценил это как преследование общественных активистов или вендетту со стороны мэра Киева Виталия Кличко.

Напомним, Фокус сообщал, что мэр Киева Виталий Кличко пугает киевлян срывом отопительного сезона.

Фокус писал о серьезных проблемах с отопительным сезоном, которые наметились в Киеве. Как сообщил 3 октября мэр Киева Виталий Кличко, сейчас сумма долга составляет 6,8 миллиарда гривен.

Напомним, что Фокус сообщал: мэр Киева Виталий Кличко созывает внеочередную сессию Киевсовета по усилению поддержки столицей Вооруженных сил Украины.