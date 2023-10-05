Судья Князев готов сдать судей-поддельников: в чем нюанс соглашения, — СМИ

По данным журналистов, Князев готов дать показания на судей, если следствие сможет предложить ему более мягкий приговор. Правоохранители готовы скостить срок, но законодательство этого не позволяет.

Адвокаты бывшего главы Верховного Суда Всеволода Князева неоднократно предлагали следствию сдать судей Большой палаты Верховного Суда, которые, по версии следствия, были причастны к коррупционной схеме. Однако следствие не может предложить Князеву сделку, которая бы устроила его. Об этом 5 октября пишет "Зеркало недели" со ссылкой на источники в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

Так, следствие завершило досудебное расследование по делу о получении неправомерной выгоды в особо крупном размере Князевым, в котором также фигурируют бизнесмен Константин Жеваго и адвокат-посредник Олег Горецкий. В рамках этого дела также расследуется деятельность четырех судей Большой палаты Верховного Суда, которые голосовали в пользу Жеваго и у которых были найдены меченые купюры.

Источник в НАБУ сообщает, что разговоры между Князевым и агентом НАБУ Горбуровым указывают на вовлечение 13 судей Большой палаты Верховного Суда в коррупционную схему. Однако деньги, изъятые при обысках, не соответствуют предполагаемой сумме. Следствие устанавливает все обстоятельства для подтверждения своей версии.

По данным журналистов, Князев готов дать показания на судей, если следствие сможет предложить ему более мягкий приговор. В настоящее время по статье, по которой обвиняется Князев, ему может грозить до 8 лет лишения свободы.

"Если бы законодатель усовершенствовал институт соглашений и мы смогли бы применить более низкий срок наказания, процесс расследования был бы разблокирован. То есть Князеву предусмотрено восемь лет, а мы, например, предлагаем три", — сказал источник в САП.

По мнению источника, наказание в три года тюрьмы для Князева было бы адекватным, учитывая, что он является организатором преступной схемы.

"Допустим, суд даст Князеву восемь лет, отсидит он не более пяти (у нас работают процедуры досрочного освобождения), разница с учетом платы за информацию — всего два года. Тем не менее мы докажем вину всех судей Большой палаты ВС. Любой адекватный следователь понимает, что это правильно и выгодно стороне обвинения. Да, у нас есть один организатор преступной схемы — топ-коррупционер, председатель Верховного Суда, но он не освобождается от наказания", — рассказал журналистам источник.

Дело Князева — что надо знать

Напомним, что глава Верховного Суда Князев и адвокат Горецкий были задержаны 15 мая. По версии следствия, Горецкий передал второй транш взятки 450 тыс. долларов от бизнесмена Константина Жеваго, который платил за решение суда в свою пользу.

Сам судья Князев утверждает, что обнаруженные у него во время обысков средства принадлежат на самом деле не ему, а его друзьям-бизнесменам, которые перед выездом за границу, до начала войны, просили его сохранить деньги.

5 сентября стало известно, что Высший антикоррупционный суд оставил Князева под стражей и уменьшил сумму залога.

3 октября НАБУ и САП завершили расследование в отношении экс-главы Верховного суда Всеволода Князева.