Экс-глава Верховного суда остается под стражей, но залог за него уменьшился во второй раз

Залог за Всеволода Князева уменьшен во второй раз — с 75 миллионов гривен до 55 миллионов гривен. Однако ходатайство защитника подозреваемого экс-главы ВС Украины изменить ему меру пресечения на домашний арест полностью не удовлетворено.

Related video

Высший антикоррупционный суд оставил Князева под стражей, а размер залога классифицировал как альтернативную меру пресечения. Об этом говорится в резолютивной части постановления, опубликованной в Едином государственном реестре судебных решений 4 сентября.

В начале дела о получении взятки председателем Верховного суда в размере 2,7 миллиона долларов США сумма залога составляла 107 миллионов гривен. Однако на заседании Апелляционной палаты ВАКС Князев сообщил, что якобы деньги, которые были найдены у него дома и по месту работы, не принадлежат ему.

"Это деньги моих друзей, семьи бизнесменов, которые перед выездом за границу еще до начала войны просили меня эти деньги сохранить. Это подтверждается соответствующими доказательствами", — рассказывал Князев.

Поэтому ВАКС 11 июля этого года принял решение уменьшить залог на 95 миллионов гривен. Сейчас мерой пресечения для экс-главы ВС остается арест, который ВАКС с тех пор продлил до 8 сентября. Полный текст постановления судебного заседания от 31 августа по делу № 991/7252/23 будет обнародован сегодня, 5 сентября, вечером.

Дело Князева — что стоит знать

Напомним, что в середине мая в медийном пространстве начали распространять информацию о том, что НАБУ задержало на взятке председателя Верховного суда Украины Всеволода Князева. По версии следствия, деньги экс-судья получил за решение ВС в пользу олигарха Константина Жеваго, которому НАБУ также объявило подозрение в подкупе членов Верховного суда Украины. Жеваго ожидал положительного решения относительно покупки им 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината. Кроме того, по делу проходит адвокат-посредник Олег Горецкий.

Дело было достаточно резонансным — им интересовался сам президент Украины Владимир Зеленский, который лично звонил директору НАБУ Семену Кривоносу.