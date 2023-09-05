Ексголова Верховного суду залишається під вартою, але застава за нього зменшилася вдруге

Заставу за Всеволода Князєва зменшено вдруге — з 75 мільйонів гривень до 55 мільйонів гривень. Проте клопотання захисника підозрюваного ексголови ВС України змінити йому запобіжний захід на домашній арешт повністю не задоволено.

Related video

Вищий антикорупційний суд залишив Князєва під вартою, а розмір застави класифікував як альтернативний запобіжний захід. Про це зазначається у резолютивній частині ухвали, опублікованій в Єдиному державному реєстрі судових рішень 4 вересня.

На початку справи щодо отримання хабаря головою Верховного суду у розмірі 2,7 мільйона доларів США сума застави становила 107 мільйонів гривень. Проте на засіданні Апеляційної палати ВАКС Князєв повідомив, що начебто гроші, які були знайдені у нього вдома і за місцем роботи, не належать йому.

"Це гроші моїх друзів, сім'ї бізнесменів, які перед виїздом за кордон ще до початку війни просили мене ці гроші зберегти. Це підтверджується відповідними доказами", — розповідав Князєв.

Тож ВАКС 11 липня цьогоріч ухвалило рішення зменшити заставу на 95 мільйонів гривень. Наразі запобіжним заходом для ексголови ВС залишається арешт, який ВАКС відтоді подовжив до 8 вересня. Повний текст ухвали судового засідання від 31 серпня у справі № 991/7252/23 буде оприлюднено сьогодні, 5 вересня, ввечері.

Справа Князєва — що варто знати

Нагадаємо, що в середині травня в медійному просторі почали поширювати інформацію про те, що НАБУ затримало на хабарі голову Верховного суду України Всеволода Князєва. За версією слідства, гроші екссуддя отримав за рішення ВС на користь олігарха Костянтина Жеваго, якому НАБУ також оголосило підозру у підкупі членів Верховного суду України. Жеваго очікував позитивного рішення стосовно купівлі ним 40,19% акцій Полтавського гірничого-збагачувального комбінату. Крім того, по справі проходить адвокат-посередник Олег Горецький.

Справа була досить резонансною — нею цікавився сам президент України Володимир Зеленський, який особисто телефонував директору НАБУ Семену Кривоносу.