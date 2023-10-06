"Люди все помнят": Арестович назвал секретаря СНБО Данилова "чучелом" (видео)

По словам блогера, журналистам еще предстоит выяснить, что Алексей Данилов делал в Луганске в 90-х годах и откуда у него появилась кличка "Мячик".

Бывший советник Офиса Президента Алексей Арестович назвал секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова "чучелом" и призвал провести расследование, чтобы узнать, "как и на чем он зарабатывал в 90-е". Об этом шла речь в эфире Алексея Арестовича с Юлией Латыниной от 5 октября.

Арестович заявил, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский пришел к власти, обещая построить свободное открытое демократическое общество, где "люди не цепляются друг к другу и все вместе заняты развитием страны".

"Ведь можно любить Украину и разговаривать по-украински без того, чтобы цепляться к другим", — сказал он.

Экс-советник ОП заявил, что суть войны в Украине не поменялась – это война за свободы и права против тех, кто подавляет свободы и права. Однако, по его мнению, украинцы провалились в этом, так как "испугались громко кричащих павианов".

"Так вот, когда наши шовинистические павианы пытаются быть соотечественников палками по голове за те ведут себя не так, как им нравиться – это не про свободу. Они от Путина отличаются только цветом флага, больше ничем", — заявил он.

Арестович также утверждает, что глава государства начал "заигрывать со сторонниками шовинизма".

"А это чучело Данилов, про которого нужно еще выяснить, что он там в Луганске делал и откуда у него кличка "Мячик". Я думаю стоит журналистам провести это расследование – как и на чем он зарабатывал в тогдашней группировке в 90-е. Потому что люди все помнят, все знают. Он это возвел в ранг государственной политики, например, позволяя себе определенные заявления", — сказал Арестович.

Напомним, 11 мая секретарь СНБО Алексей Данилов раскритиковал позицию Алексея Арестовича касательно русского языка. Секретарь СНБО заявил, что "не знает, куда смотрит СБУ".

Ранее, 7 февраля, Алексей Данилов отреагировал на заявление Алексея Арестовича о том, что на Западе рассматривают вариант раздела Украины, как это было с Кореей.