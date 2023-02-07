"Украина — не Корея": Данилов отреагировал на заявление Арестовича о разделе страны (видео)

Бывший советник ОП Арестович, заявил, что якобы на Западе рассматривают сценарий раздела Украины по примеру КНДР и Южной Кореи.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на скандальное заявление бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича о том, что Украину ждет раздел на две части, как это было с Кореей. В своем твиттер-аккаунте Данилов подчеркнул, что "Украина — не Корея".

"Не будет никаких 38-х и других параллелей, чужих историй и навязанных извне сценариев. Координаты движения "российскому военному кораблю" заданы, изменения не предусмотрены, Силы обороны Украины работают", — написал Данилов.

Фото: Скриншот

Ранее, 2 февраля, Алексей Арестович в одном из эфиров YouTube-канала ALPHA MEDIA заявил, что победа в войне с Россией может быть не такой, как ее себе представляют многие Украинцы.

"Выход из этой войны может быть совсем не таким, как это нам казалось три месяца назад, после успеха херсонской операции. И не потому, что коварные американцы не дают оружие или затягивают, а потому что для успеха нужны тысяч 400 идеально подготовленных вышколенных солдат с натовским оружием, чтобы все это перемолоть и освободить территории. Это у нас есть? Нет. В ближайший год будет? Не будет. Учебных мощностей не хватит… Мы как общество не готовы к такому исходу. Я решил проговорить это как ожидание российской стороны. Но самое неприятное, что и на Западе думают так же, а мы от них тотально зависим. Что делать Западу? Сценарий двух Корей. Создавать Южную Корею с гарантиями", – заявил Арестович.

Заявление Арестовича сразу же растиражировали пропагандистские СМИ в том ключе, что в Украине якобы заговорили о разделе страны. После этого бывший советник ОП опубликовал на своей Facebook-странице пост в котором написал, что он лишь "рассматривает различные сценарии".

"На "Альфа и Омега" мы обсуждаем различные сценарии и возможные ветки развития событий, чтобы люди думали. Думали и задавали вопросы. Но люди все равно предпочитают думать выжимками из "Страны" и твиттерами Медведева."Сценарий двух Корей" — это не придумка Арестовича и Романенко с Кусой и Фельдманом. Это то, что всерьез дискутируется на Западе (Западе, от помощи которого мы зависим чуть более чем полностью) think-tank-ами уровня RAND corporation (соответствующая статья которого и легкая паника в наших соцсетях по поводу и вызвала к жизни соответствующее обсуждение)", — написал Арестович.

Напомним, 19 января Алексей Арестович раскрыл подробности своего увольнения из ОП. Бывший советник ОП утверждает, что разговора с президентом после скандала касательно ракетного удара по Днепру у него не было. При этом добавил, что его просили сделать выводы.

Фокус также писал, как Алексей Арестович заявил, что не жалеет о своем увольнении. По его словам, у него появится больше времени для информационно-психологической поддержки людей.

Также напомним, что 17 января Алесей Арестович написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он заявил, что решил подать в отставку после того, как "допустил принципиальную ошибку". В тот же день Офис президента принял его отставку.