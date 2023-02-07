"Україна — не Корея": Данілов відреагував на заяву Арестовича про поділ країни (відео)

Колишній радник ОП Арестович заявив, що нібито на Заході розглядають сценарій поділу України за прикладом КНДР і Південної Кореї.

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Секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на скандальну заяву колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича про те, що на Україну чекає розділ на дві частини, як це було з Кореєю. У своєму "Твіттер"-акаунті Данілов наголосив, що "Україна — не Корея".

"Не буде жодних 38-х та інших паралелей, чужих історій і нав'язаних ззовні сценаріїв. Координати руху "російському військовому кораблю" задані, змін не передбачено, Сили оборони України працюють", — написав Данілов.

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Раніше, 2 лютого, Олексій Арестович в одному з ефірів YouTube-каналу ALPHA MEDIA заявив, що перемога у війні з Росією може бути не такою, як її собі уявляють багато українців.

"Вихід із цієї війни може бути зовсім не таким, як це нам здавалося три місяці тому, після успіху херсонської операції. І не тому, що підступні американці не дають зброю або затягують, а тому що для успіху потрібні тисяч 400 ідеально підготовлених вишколених солдатів із натовською зброєю, щоб усе це перемолоти й звільнити території. Це в нас є? Ні. У найближчий рік буде? Не буде. Навчальних потужностей не вистачить… Ми як суспільство не готові до такого результату. Я вирішив проговорити це як очікування російської сторони. Але найнеприємніше, що й на Заході думають так само, а ми від них тотально залежимо. Що робити Заходу? Сценарій двох Корей. Створювати Південну Корею з гарантіями", — заявив Арестович.

Заяву Арестовича одразу ж розтиражували пропагандистські ЗМІ в тому ключі, що в Україні нібито заговорили про поділ країни. Після цього колишній радник ОП опублікував на своїй Facebook-сторінці пост, у якому написав, що він лише "розглядає різні сценарії".

"На "Альфа й Омега" ми обговорюємо різні сценарії та можливі гілки розвитку подій, щоб люди думали. Думалита ставили питання. Але люди все одно вважають за краще думати вижимками зі "Страны" та твіттерами Медведєва. "Сценарій двох Корей" — це не вигадка Арестовича та Романенка з Кусою та Фельдманом. Це те, що всерйоз дискутується на Заході (Заході, від допомоги якого ми залежимо трохи більш ніж повністю) think-tank-ами рівня RAND corporation (відповідна стаття якого й легка паніка в наших соцмережах щодо цього й викликала відповідне обговорення)", — написав Арестович.

Нагадаємо, 19 січня Олексій Арестович розкрив подробиці свого звільнення з ОП. Колишній радник ОП стверджує, що розмови з президентом після скандалу щодо ракетного удару по Дніпру він не мав. Водночас він додав, що його просили зробити висновки.

Фокус також писав, як Олексій Арестович заявив, що не шкодує про своє звільнення. За його словами, він матиме більше часу для інформаційно-психологічної підтримки людей.

Також нагадаємо, що 17 січня Олексій Арестович написав заяву про звільнення за власним бажанням. Він заявив, що вирішив подати у відставку після того, як "припустився принципової помилки". Того ж дня Офіс президента прийняв його відставку.