"Уже пробовали": в Черниговской области обнаружили огромный гриб-баран из Красной книги (фото)

Как отметили ученые, в регионе гриб мало распространен. Он преимущественно встречается в старых участках соснового леса в западных областях Украины.

В Черниговской области экологи нашли гриб-баран, который занесен в Красную книгу Украины, во время детального изучения лесных природоохранных территорий Березнянского лесничества. Об этом в комментарии для ЧЕЛАЙН отметил Юрий Карпенко, заведующий кафедрой экологии, географии и природопользования.

Специалисты во время соответствующих исследований и обнаружили редкую находку. Ученый рассказал, что этот гриб называют бараньей головой. В регионе он мало распространен и преимущественно встречается в старых участках соснового леса.

Он обычно растет на пнях, срубах, срезах. Характерен для правобережья Украины, то есть для западных областей, предгорья Карпат.

"Нашли его в хвойных лесах между Березной и Бигачем", — пояснил мужчина.

Юрий признался, что в его жизни это первая находка такого гриба. Он съедобный и очень вкусный.

"Наши коллеги уже его пробовали. Все живы и здоровы", — добавил Юрий Карпенко.

Специалисты так обнаружили локалитеты, а именно лилию лесную, плаун колючий и коручку чемерицевидную. Исследователи также наткнулись и на шесть видов сосудистых растений регионального уровня охраны.

Фото: ЧЕЛАЙН

Гриб-баран или грифола кудрявая

Гриб-баран известен под разными названиями — баранья голова, грифола листоватая, грифола курчавая, маитаке. Отличается превосходным вкусом, но встречается редко. Преимущественно можно увидеть на территории Китая, в Северной Америке и в северо-восточной части Японии. Он ценится в традиционной японской и китайской гербологии как лекарственный гриб.

Напомним, в конце сентября в Уэльсе нашли редкий гриб, но больше никто не узнает, где он растет. По словам руководительницы туристической компании, вид Гериций съедобный встречается редко. В Уэльсе насчитывается около 25 случаев, когда находили такие грибы.