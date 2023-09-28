В Уэльсе нашли редчайший гриб: но больше никто не узнает, где он растет (фото)

По словам руководителя туристической компании, вид Гериций съедобный встречается редко. В Уэльсе насчитывается около 25 случаев, когда находили такие грибы.

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Грибник Хлоя Ньюкомб Ходжеттс из Монмутшира (Уэльс) рассказала, что, скорее всего, разновидность грибов, которую она обнаружила, встречается раз в жизни, и поэтому она решила не делиться сведениями о месте, где нашла Гериций съедобный (Hericium Cirrhatum). Об этом сообщает BBC.

По словам Марка Стира из организации Glamorgan Fungus Group, "вполне вероятно", что на опубликованных кадрах изображен Гериций кудрявый (Hericium cirrhatum или tiered tooth fungus).

По его словам, такой вид встречается редко. В Уэльсе насчитывается около 25 случаев, когда такие грибы находили.

Хлоя Ньюкомб руководит компанией, которая возит людей на природу и рассказывает, как находить еду в естественной среде.

В день ее большой находки она подбирала места перед походом за грибами в долине Уай.

"Я прошла мимо красивого упавшего бревна на пляже и заметила два лекарственных растения. И была рада, когда их увидела", — пояснила она.

Гериций съедобный (Hericium Cirrhatum)

По ее словам, вначале она решила, что поделится этим местом с другими и приведет сюда свою группу. Затем отошла, но подумала, что что-то пропустила и вернулась.

Оглянувшись, она заметила свою "прекрасную находку".

"Я была очень удивлена, сразу поняла, что находка особенная. Сидела и восхищалась ею несколько секунд. Потому что вполне вероятно, что больше никогда подобного не встречу", — пояснила она.

Она также выяснила, что этот гриб съедобный, но решила не рассказывать о месте, где его нашла, чтобы сохранить часть природы.

Напомним, что исследователи хотят использовать грибы, которые растут на космических станциях в лекарствах для астронавтов.

Также сообщалось, что мужчина нашел "дергающуюся" мышь в заказанном супе.