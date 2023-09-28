В Уельсі знайшли рідкісний гриб: але більше ніхто не дізнається, де він росте (фото)

За словами керівника туристичної компанії, вид Герицій їстівний зустрічається рідко. У Вельсі налічується близько 25 випадків, коли знаходили такі гриби.

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Грибник Хлоя Ньюкомб Ходжеттс із Монмутшира (Уельс) розповіла, що, найімовірніше, різновид грибів, який вона виявила, зустрічається раз у житті, і тому вона вирішила не ділитися відомостями про місце, де знайшла Герицій їстівний (Hericium Cirrhatum). Про це повідомляє BBC.

За словами Марка Стіра з організації Glamorgan Fungus Group, "цілком імовірно", що на опублікованих кадрах зображений Герицій кучерявий (Hericium cirrhatum або tiered tooth fungus).

За його словами, такий вид зустрічається рідко. В Уельсі налічується близько 25 випадків, коли такі гриби знаходили.

Хлоя Ньюкомб керує компанією, яка возить людей на природу і розповідає, як знаходити їжу в природному середовищі.

У день її великої знахідки вона підбирала місця перед походом по гриби в долині Вай.

"Я пройшла повз красиву колоду, що впала на пляжі, і помітила дві лікарські рослини. І була рада, коли їх побачила", — пояснила вона.

Герицій їстівний (Hericium Cirrhatum)

За її словами, спочатку вона вирішила, що поділиться цим місцем з іншими, щоб привести сюди свою групу. Потім відійшла, але подумала, що щось пропустила і повернулася.

Озирнувшись, вона помітила свою "прекрасну знахідку".

"Я була дуже здивована, одразу зрозуміла, що знахідка особлива. Сиділа і захоплювалася нею кілька секунд. Бо цілком імовірно, що більше ніколи подібного не зустріну", — пояснила вона.

Вона також з'ясувала, що цей гриб їстівний, але вирішила не розповідати про місце, де його знайшла, щоб зберегти частину природи.

Нагадаємо, що дослідники хочуть використовувати гриби, які ростуть на космічних станціях, у ліках для астронавтів.

Також повідомлялося, що чоловік знайшов мишу, яка "смикається", у замовленому супі.