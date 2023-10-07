На Сумщине гадалка выманила у женщины почти 2 млн грн на атрибуты для ритуалов (фото)
27-летняя "гадалка" в одной из социальных сетей разместила информацию о своих "экстрасенсорных способностях". Для вызова доверия мошенница опубликовала фейковые фотографии отзывов о своей успешной деятельности.
Полиция Сумщины разоблачила "гадалку" и "целительницу", которая обманула женщину на 1,9 миллиона гривен. Об этом сообщили на сайте правоохранителей.
Сейчас подозреваемой уже сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 миллион 778 тысяч гривен.
Полицейские установили, что 27-летняя женщина, с целью незаконного обогащения, в одной из социальных сетей разместила информацию о своих экстрасенсорных способностях. Для вызова доверия мошенница опубликовала фейковые фотографии отзывов о своей успешной деятельности.
"Через некоторое время к псевдоцелительнице обратилась женщина, которая хотела улучшить состояние своего здоровья", — отмечают правоохранители.
По словам полиции, подозреваемая понимая, что потерпевшая ей доверяет, начала просить денежные средства на определенные атрибуты для ритуалов.
"На что доверчивая женщина перечислила злоумышленнице денежные средства на общую сумму 1,9 млн гривен", — добавляют в сообщении.
Задержали злоумышленницу сотрудники уголовного розыска и следователи при силовой поддержке спецназовцев роты полиции особого назначения ГУНП в Сумской области при попытке получить от потерпевшей еще 160 тысяч гривен.
Сейчас следователи полиции под процессуальным руководством прокуратуры уже сообщили злоумышленнице о подозрении в совершении уголовного преступления в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 миллион 778 тысяч гривен. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, 15 июля МВД Украины сообщили, что в Тернопольской области гадалка пообещала за 300 тысяч долларов решить проблемы с законом директору одного из медицинских центров на Буковине.