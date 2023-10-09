Получает 200 тысяч гривен в месяц: СМИ нашли паспорт РФ у украинской судьи (фото)

Валентина Симоненко отрицает получение российского гражданства, однако признает, что после отставки ей поступает пожизненное денежное содержание.

Судья Верховного суда Валентина Симоненко, которая в марте 2023 года подала в отставку, получила паспорт Российской Федерации в 2003 году. Об этом идет речь в расследовании проекта "Схемы" от 9 октября.

Сообщается, что Валентина Симоненко стала гражданкой РФ 10 апреля 2003 года. На тот момент она носила фамилию Смирнова и занимала должность судьи в Апелляционном суде Севастополя в Крыму.

Валентина Симоненко получила паспорт РФ Фото: Схемы

Документ был выдан согласно статье 18 пункт "а" Федерального закона "О гражданстве РФ", в котором говорится, что гражданство может получить лицо, супруг которого или родственник, или родители являются гражданами России.

Валентина Симоненко, вероятно, не выходила из гражданства РФ Фото: Схемы

На данный момент паспорт Валентины Симоненко числится недействительным в связи с истечением срока действия. Расследователи отмечают, она, вероятно, не выходила из гражданства РФ, так как для этого нужно подать документ о снятии с регистрационного учета по месту жительства, чего Симоненко, по данным расследователей, не сделала.

У Валентины Симоненко нашли прописку в Ростове Фото: Схемы

В марте этого года Валентина Симоненко подала заявление об отставке. Как отмечают авторы расследования, сумма пожизненного денежного содержания Симоненко может составлять около 200 000 гривен в месяц.

В комментарии журналистам Симоненко отрицала, что получила гражданство РФ. При этом она признала, что не раз посещала РФ, так как там жили родители ее супруга. Судья также подтвердила, что с апреля 2023 года получает пожизненное денежное содержание в размере около 200 тысяч гривен в месяц.

Напомним, что 13 июля журналисты сообщили, что у судьи Донецкого окружного административного суда Людмилы Арестовой может быть российское гражданство. Информация о том, что Арестова является гражданкой РФ зафиксирована в автоматизированной системе "Роспаспорт".

Ранее, 15 июня, мы писали о том, что СБУ предупредила о планах российской ФСБ по подделке "гражданства РФ" у руководящих кадров украинских Сил обороны и безопасности, их семей и других должностных лиц Украины.