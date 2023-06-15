"Гражданство РФ" у военного руководства Украины: россияне готовят новую ИПСО, — СБУ

ФСБ планирует осуществить манипуляции в государственных реестрах РФ, подделав записи, которые якобы подтверждают их версию о том, что украинские государственные деятели и руководство Сил обороны имеют российский паспорт.

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Служба безопасности Украины сообщает о планах российской ФСБ по подделке "гражданства РФ" у руководящих кадров украинских Сил обороны и безопасности, их семей и других должностных лиц Украины. Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

Служба безопасности Украины сообщает о планах сотрудников ФСБ РФ на проведение информационно-психологических операций, в которых предполагается использование дезинформации о якобы российском гражданстве украинских государственных деятелей и руководства.

Согласно данным, полученным от Службы безопасности Украины, предполагается, что российская ФСБ может осуществить манипуляции в государственных реестрах РФ, подделав записи, которые якобы подтверждают их версию. Кроме того, имеется информация о возможном изменении документов украинских государственных деятелей и представителей Сил обороны.

Сотрудники СБУ утверждают, что обнаружили такие данные в ходе контрразведывательной деятельности.

"По оперативным данным, старт реализации вражеской ИПСО в украинском информационном поле запланирован на ближайшее время… Призываем представителей украинских СМИ критически относиться к появлению подобной "сенсационной" информации", — говорится в источнике.

Напомним, что россияне распространяют фейки о потерях Украины во время контрнаступления ВСУ, чтобы узнать правдивую информацию. У россиян очень большие проблемы с разведкой в Украине, поэтому они используют все методы для того, чтобы узнать информацию о потерях ВСУ.

Также 4 июня о фейке про якобы смерть Буданова рассказали в Центре противодействия дезинформации СНБО Украины. Пресс-служба призвала украинцев доверять только верифицированным источникам.