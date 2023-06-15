"Громадянство РФ" у військового керівництва України: росіяни готують нову ІПСО, — СБУ

ФСБ планує здійснити маніпуляції в державних реєстрах РФ, підробивши записи, які нібито підтверджують їхню версію про те, що українські державні діячі та керівництво Сил оборони мають російський паспорт.

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Служба безпеки України повідомляє про плани російської ФСБ щодо підробки "громадянства РФ" у керівних кадрів українських Сил оборони та безпеки, їхніх сімей та інших посадових осіб України. Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки України повідомляє про плани співробітників ФСБ РФ на проведення інформаційно-психологічних операцій, у яких передбачається використання дезінформації про нібито російське громадянство українських державних діячів та керівництва.

Згідно з даними, отриманими від Служби безпеки України, передбачається, що російська ФСБ може здійснити маніпуляції в державних реєстрах РФ, підробивши записи, які нібито підтверджують їхню версію. Крім того, є інформація про можливу зміну документів українських державних діячів та представників Сил оборони.

Співробітники СБУ стверджують, що виявили такі дані під час контррозвідувальної діяльності.

"За оперативними даними, старт реалізації ворожого ІПСО в українському інформаційному полі заплановано на найближчий час... Закликаємо представників українських ЗМІ критично ставитись до появи подібної "сенсаційної" інформації", — йдеться у джерелі.

Нагадаємо, що росіяни розповсюджують фейки про втрати України під час контрнаступу ЗСУ, щоб дізнатися правдиву інформацію. У росіян дуже великі проблеми із розвідкою в Україні, тому вони використовують усі методи для того, щоб дізнатися інформацію про втрати ЗСУ.

Також 4 червня про фейку про нібито смерть Буданова розповіли у Центрі протидії дезінформації РНБО України. Пресслужба закликала українців довіряти лише верифікованим джерелам.