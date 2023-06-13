Им нужна правда: в РФ распространяют фейки о потерях ВСУ из-за плохой разведки, — Маляр (видео)

По словам замминистра обороны Анны Маляр, у россиян очень большие проблемы с разведкой в Украине, поэтому они используют все методы для того, чтобы узнать информацию о потерях ВСУ.

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Россияне распространяют фейки о потерях Украины во время контрнаступления ВСУ, чтобы узнать правдивую информацию. Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр у себя в Telegram.

По ее словам, любая сторона вооруженного конфликта стремится показать потери противника и засекречивает свои потери во время активной фазы боевых действий. Так, чем больше известно информации о противнике, то легче прогнозировать его действия и просчитывать его возможности.

Маляр также отметила, что у россиян очень большие проблемы с разведкой в Украине, поэтому они используют все методы для того, чтобы узнать информацию о потерях ВСУ, в том числе и фейки.

"Для этого забрасываются очень завышенные цифры в ожидании, что мы, возмущаясь, начнем опровергать и выдадим какие-то данные или косвенные ориентиры на них", — заявила Маляр.

Также 13 июня во время телемарафона Маляр отметила, что во время войны всегда есть потери техники и вооружения. Еще никто не изобрел такую ​​военную технику, которую невозможно уничтожить.

"У них сложно с разведкой на нашей территории, и, к примеру, если они говорят, что они уничтожили условно 11 танков, то они ожидают, что мы "заглотим" этот крючок и подскажем им, сколько на самом деле они уничтожили, уточняя эту информацию", — сказала Маляр.

Маляр о фейках РФ (смотреть с 13 минуты)

Напомним, что Анна Маляр 12 июня сообщала, что ВСУ освободили 7 населенных пунктов и продвинулись на 6,5 км. По ее словам, в операционных районах на юго-востоке Украины наступательная группировка ВСУ взяла под контроль площадь 90 кв. км.

Также она отметила, что в РФ растет недовольство солдатских матерей. Она заявила, что женщины не готовы мириться с гибелью своих сыновей, поэтому командование ВС России рассматривает отправку завербованных заключенных на фронт.