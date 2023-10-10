"Глубина была 20 км": сейсмолог рассказал, почему во Львове почувствовали землетрясение из Словакии

Толчки землетрясения, эпицентр которого был в Словакии, почувствовали жители Львовской области. Последний раз подобный случай был зафиксирован в 1778 году, рассказал директор Института геофизики имени Субботина НАН Украины Александр Кендзера.

Глубина землетрясения, которое произошло в Европе 9 октября, была 20 километров, в результате чего оно ощущалось на большом расстоянии. Об этом сообщил сейсмолог и директор Института геофизики имени Субботина НАН Украины Александр Кендзера в комментарии "Суспільному".

"Это землетрясение среднего класса. Его глубина была 20 км, поэтому ничего удивительного, что при такой глубине землетрясение ощущается на большом расстоянии. Оно было ощутимо на Закарпатье и некоторыми людьми на высоких этажах во Львове и Львовской области", — сказал Александр Кендзера.

Он отметил, что по разным оценкам магнитуда землетрясения была от 5,1 до 5,4, тогда как во Львовской области было не более 2-3 баллов, в том числе 3 балла — на почвах третьей категории по сейсмическим свойствам, на ослабленных.

По совам Кендзеры, является нетипичным то, что толчки землетрясения, которое произошло в Словакии, были ощутимы во Львовской области. Ведь такие землетрясения обычно сильнее ощущаются на Закарпатье, Словакии и в других странах, которые расположены близко к очагу. Сейсмолог считает, что в регионе могла повыситься сейсмическая активность. В частности, последний раз такой случай был зафиксирован в 1778 году.

"Землетрясение, которое было в 1778 году, было настолько мощное, что оно ощущалось фактически по территории всего Запада Украины, Польши, Словакии и Чехии. Тогда в Гуменном (Словакия, — ред.) было четыре достаточно сильных землетрясения, одно за другим, при этом были сильные разрушения", — рассказал он.

Кроме этого, в 1875 году во Львовской области также наблюдалось сильное землетрясение, очаг которого был возле города Великие Мосты в Украине. Сейсмологи зафиксировали максимальный показатель за историю наблюдений в регионе — 6 баллов. Толчки были ощутимы в Варшаве и Черновцах.

Также в Украине есть землетрясения с очагом в Закарпатье и Прикарпатье. Зона на юго-западе Одесской области, где ощущаются землетрясения из зоны Вранча (Румыния), является самой опасной.

"Там землетрясения такие сильные, что могут сотрясать фактически всю территорию Украины и даже Москву и Санкт-Петербург", — подчеркнул Александр Кендзера.

Он добавил, что во Львовской области не фиксировали мощнее 5 баллов землетрясений, если не считать великомостовского.

Что делать при землетрясении

Александр Кендзера сообщил, что землетрясение стоит переждать на открытой местности. Однако, если непогода застала вас в доме, то стоит стать между несущими стенами или в проемах дверей. На верхних этажах стоит отойти от тяжелых предметов, не заходить в угловые комнаты и стараться быть тем, где выполняется правило двух стен. Зато нельзя находиться возле окон, зеркал и стеклянных предметов.

Землетрясение в Закарпатье 9 октября: что известно

В понедельник, 9 октября, жители Закарпатской области ощутили землетрясение, эпицентр которого был расположен в селе Нова Келча (Словакия). Землетрясение было достаточно ощутимым — 5 баллов по шкале Рихтера. По словам председателя Закарпатской ОГА Виктора Микиты, на линию 101 поступило 15 сообщений о подземных толчках. Последствия землетрясения также почувствовали во Львове, о чем сообщил мэр города Андрей Садовый.

Напомним, 29 сентября стало известно, что 1100 лет назад произошел одновременный разрыв двух линий разлома, в результате чего возник мощный "мегатрус". Его магнитуда была 7,8. Группа ученых из Университета Аризоны считает, что это может повториться.

7 октября в Афганистане произошло землетрясение. В результате чего погибло более двух тысяч человек, еще девять тысяч получили ранения.