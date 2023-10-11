Жаловалась на вздутие живота: под Днепром женщина родила ребенка, не зная о беременности

Женщина пожаловалась на внезапную боль в животе и списала это на язву желудка. На свет появилась девочка весом 3 кг.

В городе Каменское Днепропетровской области женщина родила ребенка, не зная, что она беременна. Эту историю в сети рассказала врач Центра экстренной медпомощи и медицинской катастроф Лариса Буданцева.

По ее словам, операторы линии скорой экстренной помощи получили вызов о том, что у 20-летней женщины появились внезапные боли в животе, и что она думает, что у нее обострение язвенной болезни желудка.

Медики, прибывшие на вызов быстро "разобрались в ситуации", установили, что женщина беременна и у нее схватки и приняли роды.

На свет появилась девочка весом 3 кг. Мать и девочку госпитализировали в 9 роддом города Каменское. Сама женщина до последнего отрицала свою беременность.

"Так неожиданно у трехлетнего малыша появилась маленькая сестренка, а у отца и мамы второй ребенок", — написала Лариса Буданцева.

Напомним, что на Буковине мужчина не пошел служить из-за беременной женщины и ее больной матери. Мужчина отметил, что у его возлюбленной есть только мама с инвалидностью и пожилая бабушка, а потому ей будет некому помогать.

Ранее сообщалось, что украинка пожаловалась на издевательства врачей во время родов. Новорожденный ребенок попал в реанимацию.