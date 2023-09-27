На Буковине мужчина не пошел служить из-за беременной женщины и ее больной матери: как его наказали

На суде мужчина признал свою вину, выразил раскаяние и заявил, что глубоко уважает и восхищается украинскими военными.

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В Черновицкой области к испытательному сроку приговорили мужчину, который отказался от призыва на службу по мобилизации, ссылаясь на то, что у него есть беременная девушка и больная мать. Об этом говорится в приговоре Кицманского районного суда Черновицкой области.

Согласно данным из материалов судебного дела, мужчина 22 июля 2023 года прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе в армии. Ему выдали повестку и на следующий день мужчина должен был отправиться в учебный центр ВСУ. Однако военнообязанный этого не сделал и уклонился от службы.

Сообщается, что на суде подозреваемый вину признал и раскаялся. Он заявил, что "уважает и восхищается украинскими военными".

"От призыва по мобилизации уклонился потому, что с рождения является сиротой, сейчас совместно проживает семьей без регистрации брака с девушкой, которая находится на четвертом месяце беременности", — говорится в материалах суда.

Мужчина отметил, что у его любимой есть только мама с инвалидностью и пожилая бабушка, а потому ей будет некому помогать.

Суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы, заменив реальный срок на 3 года испытательного. Это решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Напомним, 27 сентября военнообязанный мужчина из Львовской области был осужден на 3 года за уклонение от мобилизации. Он получил примерно 5 повесток, но не явился ни по одной из них . На суде мужчина объяснил свое поведение воздушной тревогой, проблемами с транспортом и болью в зубе.