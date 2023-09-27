На Буковині чоловік не пішов служити через вагітну жінку та її хвору матір: як його покарали

На суді чоловік визнав свою провину, висловив каяття та заявив, що глибоко поважає та захоплюється українськими військовими.

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У Чернівецькій області до випробувального строку засудили чоловіка, який відмовився від призову на службу під час мобілізації, посилаючись на те, що у нього є вагітна дівчина і хвора мати. Про це йдеться у вироку Кіцманського районного суду Чернівецької області.

Згідно з даними із матеріалів судової справи, чоловік 22 липня 2023 року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби в армії. Йому видали повістку і наступного дня чоловік повинен був вирушити до навчального центру ЗСУ. Однак військовозобовʼязаний цього не зробив та ухилився від служби.

Повідомляють, що на суді підозрюваний провину визнав та розкаявся. Він заявив, що "поважає і захоплюється українськими військовими".

"Від призову за мобілізацією ухилився тому, що з народження є сиротою, наразі спільно проживає сім`єю без реєстрації шлюбу з дівчиною, яка перебуває на четвертому місяці вагітності", – йдеться в матеріалах суду.

Чоловік наголосив, що у його коханої є лише мама з інвалідністю та літня бабуся, а тому їй буде нікому допомагати.

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі, замінивши реальний строк на 3 роки випробувального. Це рішення може бути оскаржено до апеляційної інстанції.

Нагадаємо, 27 вересня військовозобов'язаного чоловіка з Львівської області було засуджено на 3 роки за ухилення від мобілізації. Він отримав приблизно 5 повісток, але не з'явився за жодною з них. На суді чоловік пояснив свою поведінку повітряною тривогою, проблемами з транспортом і болем у зубі.