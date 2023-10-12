В Украину завезли опасный кофе, который может привести к коме, — Госпродпотребслужба

По данным Госпродпотребслужбы, в кофе, который завезли в Украину, обнаружили хлорпирифос. Его применяют для защиты растений от вредных насекомых.

В Украину из Германии завезли опасный для здоровья кофе. Он способен вызвать тяжелые осложнения и даже привести к коме. Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Как отмечает Госпродпотребслужба, кофе в Украину прислала компания Rehm & Benecke Coffee GmbH & Co, а получила ООО "Кофитон".

Чем опасен этот кофе: детали

Служба отмечает, что через систему быстрого оповещения для пищевых продуктов и кормов поступило сообщение от 10 октября 2023 года относительно обнаружения хлорпирифоса в органическом зеленом кофе (происхождением из Гондураса), который экспортировался из Германии.

Хлорпирифос применяется как контактный инсектицид широкого спектра. Он уничтожает насекомых на люцерне, цитрусовых, хлопчатнике, плодовых и других культурах.

Это вещество, попадая в организм человека, вызывает острые нарушения работы центральной нервной системы. А именно:

головная боль

судороги

нарушение сознания, что может привести к глубокой коме

Хлорпирифос имеет 2 класс опасности для человека, препараты на его основе относятся ко 2 и 3 классу.

Что делать, если обнаружили опасный товар

Украинцев призывают быть осторожными и не покупать данный товар. А в случае обнаружения этого кофе, обязательно сообщить в Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Для этого можно оставить электронное обращение, или же позвонить в региональное отделение.

Сейчас в службе не сообщают, в каких магазинах и городах Украины может быть этот товар. Также не известно как именно выглядит этот кофе.

Напомним, 20 февраля Госпродпотребслужба в Тернопольской области сообщила, что в Украину из Франции завезли сыр "Гаперон", в котором обнаружили опасные патогенные бактерии Listeria monocytogenes. Они являются возбудителем листериоза — опасного инфекционного заболевания.

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