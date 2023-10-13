В Украине с рельсов сошли вагоны: "Укрзализныця" предупредила об изменении движения ряда поездов

На перегоне Бердичев — Казатин компания изменила маршрут ряда пассажирских поездов. Это произошло в результате схода грузовых вагонов.

Между Бердичевом и Казатином с рельсов сошло несколько грузовых вагонов. Изменили маршрут ряда пассажирских поездов. Об этом сообщает "Укрзализныця".

Отмечают, что через Жмеринку и Подволочиск с задержкой до 2 часов будут следовать следующие поезда:

7 Киев — Черновцы,

95 Киев — Рахов,

49 Киев — Трускавец.

В Укрзализныце добавили, что по измененному маршруту через Коростень и Шепетовку с задержкой около 1 часа будет следовать и поезд 23 Киев — Хелм.

Тем временем поезд 78 Ковель — Одесса будет двигаться через Бердичев, Житомир, Фастов и Казатин с возможной задержкой до 3 часов.

Известно, что поезд 6 Ясиня — Запорожье также будет выбирать маршрут через Шепетовку, Коростень и Фастов с возможной задержкой до 3 часов, не останавливаясь на станции Бердичев.

В сообщении предупреждают, что пассажиров от Бердичева на этот рейс в днепровском направлении довезут до Фастова поездом 78 с последующей пересадкой на приобретенные места.

"Пассажиров этого рейса в Бердичев готовим к пересадке на поезд 88 в Фастове", — отмечают в "Укрзализныце".

Напомним, в пресс-службе Киевского метрополитена и в КГГА сообщили, что с понедельника 2 октября в метрополитене Киева уменьшили интервалы между поездами.

Также представители "Укрзализныци" 15 сентября рассказали, что интернетом от Starlink украинские поезда будут оснащать постепенно, хотя бесплатная интернет-связь должна была появиться в каждом вагоне уже к концу 2023 года. Такое подключение к сети и LTE обещают запустить в 16 поездах "Интерсити+".