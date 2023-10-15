В Кривом Роге бывший депутат "Оппоблока" подстрелил дворового пса на глазах детей (видео)

Пес спокойно лежал у беседки, когда мужчина, опознанный как Анатолий Кеуш, просто выстрелил в животное из травматического пистолета. Пострадавшее животное сейчас находится в ветклинике.

В Кривом Роге мужчина подстрелил дворового пса в присутствии детей. В стрелке опознали бывшего депутата "Партии регионов" и "Оппозиционного блога" Анатолия Кеуша. Об этом сообщает издание "Свої. Кривий Ріг", ссылаясь на слова представительницы ОО "Луч жизни" Анастасии Ивановой.

Инцидент произошел в городе Кривой Рог по адресу улица Независимости Украины, 17, и был снят камерой наблюдения.

На записи видно, как пес по кличке "Тунец" спокойно лежит у беседки, в которой играют дети. Мужчина, которого опознали, как Анатолия Кеуша, подходит к беседке, общается с детьми, а потом стреляет в собаку. Животное подскочило и убежало.

Неравнодушные местные жители потратили несколько часов на поиски раненого животного. "Тунца" они нашли только вечером и доставили к ветеринару, у собаки была рана на лапе. Сейчас пострадавший пес находится в местной ветеринарной клинике.

Стрелка опознали, как Анатолия Кеуша. Анастасия Иванова отметила, что "Тунец" уже давно жил во дворе, был стерилизован и не доставлял проблем. Его предыдущий владелец, вероятно, оставил его на улице прошлой зимой.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа для дальнейшего расследования. Возмущенные родители детей, которые были свидетелями стрельбы, подали официальное заявление.

Иванова сообщила, что когда история получила огласку, Анатолий Кеуш связался с ней.

"Господин Кеуш звонил мне и рассказывал сказочки, что стрелял в воздух, потому что самозащищался. Вот такая самозащита. Делайте выводы сами. Я, например, вижу взрослого мужчину, который размахивает оружием на глазах у испуганных детей и рядом спокойно отдыхающую собаку. Кто из них несет опасность?", – рассказала женщина.

Сам Кеуш давать комментарии отказался. На момент публикации материала пресс-служба полиции Кривого Рога официально не комментировала инцидент в одном из жилых дворов.

Кто такой Анатолий Кеуш

Анатолий Кеуш был депутатом Долгинцевского совета в прошлом созыве от партии "Оппозиционный блок", а также баллотировался в 2020 году от партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" в Долгинцевском районе, но не был избран на соответствующий пост.

Он работал наблюдателем от кандидата на пост президента Александра Вилкула на выборах в 2019 году.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что собаки лучше реагируют на то, что говорят женщины. Точнее, им больше нравятся более высокий тембр голоса.