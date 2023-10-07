"Не могла с ними справиться": женщину арестовали за то, что она бросила 9 собак в поле

Дебора Перес проехала 8 километров от своего дома до стоянки возле поля, чтобы выбросить домашних животных. Им было от 4 месяцев до 4 лет.

Related video

62-летняя Дебора Перес из штата Флорида (США) была арестована после того, как призналась, что выбросила девять "грязных" и "растерянных" собак в поле, потому что не могла больше с ними справляться. Об этом сообщает Fox News.

Важно

"5 месяцев мучений": студентка, арестованная за касание к охраннице в ОАЭ, вернулась домой

Женщина была арестована и обвинена в девяти случаях отказа от животных и жестокого обращения с ними.

По словам помощников шерифа, 62-летняя американка проехала 8 километров от своего мобильного дома в Стюарте до стоянки возле поля и бросила девять собак. Животные в возрасте от 4 месяцев до 4 лет были оставлены на жаре без еды и воды.

Сотрудник полиции с одной из спасенных собак Фото: Facebook

По словам полицейских, щенкам удалось укрыться под несколькими деревьями, после чего их подобрали и забрали в безопасное место обеспокоенные граждане и сотрудники службы защиты животных.

"Собаки держались несколько поодаль друг от друга, что стало одной из причин, по которой так много людей остановились, чтобы помочь", — сказал помощник шерифа.

Правоохранительные органы быстро нашли Дебору Перес Фото: FOX News

С помощью местных жителей правоохранительным органам удалось установить местонахождение подозреваемой, которую впоследствии опознали как Дебору Перес. После признания она сдалась полиции и была взята под стражу с залогом в 45 000 долларов.

"Мы хотели бы поблагодарить общественность за неравнодушие, а также всех, кто сообщил о случившемся. Это невероятно повлияло на исход дела", — заявили в офисе шерифа округа Мартин.

Ранее Фокус сообщал, что скрытая камера возможно спасла мужчине жизнь во время развода. Женщина долгое время пыталась навредить здоровью своего мужа. Мужчина начал что-то подозревать и установил несколько камер видеонаблюдения, которые подтвердили его опасения.

Также стало известно, что мужчина, обвиняемый в похищении телеведущей, не выходил из дома из-за лишнего веса. Подозреваемый в 2018 году выступил с материалом о похудении и рассказал, что весит 222 кг. Он выпивал в среднем 36 пинт колы в неделю и налегал на нездоровую пищу. Суд подтвердил, что мужчина владел оружием и связался с киллером в Америке, чтобы убить телеведущую.