Карпаты замело: синоптик назвала дату, когда в других регионах Украины выпадет снег (фото)

В Карпаты пришла настоящая зима. На остальной территории Украины, по прогнозам синоптиков, первый снег выпадет ориентировочно 21 октября.

Одну из самых высоких вершин Украинских Карпат гору Поп Иван Черногорский засыпало снегом. Кроме того, ударил мороз. Об этом сообщает Черногорский горного поисково-спасательный пост.

Отмечают, что по состоянию на 8 утра 16 октября на горе Иван Поп облачно, туман (видимость до 30 метров).

Ветер западный (со скоростью 4 м/с.), а температура воздуха достигает -6°С.

Первый снег присыпал известную гору Поп Иван Черногорский еще 8 октября. Фото первого снега опубликовала в соцсетях туристка и блогер Леся Чернятович.

Гору Поп Иван 16 октября засыпало снегом Гору Поп Иван 16 октября засыпало снегом

Погода в Украине 16 октября

Новая неделя началась с похолодания, дождя и мокрого снега. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозу, в понедельник, 16 октября, максимальная температура воздуха едва достигнет +7+12 градусов, на юге до +15 градусов. Теплее будет на Луганщине, местами до +20 градусов.

"Холодный атмосферный фронт принесет в понедельник дожди и порывистый ветер в большинство наших областей. В Карпатах возможен мокрый снег. Всю следующую неделю погода уже будет соответствовать сезону, будет холодно, с периодическими дождями и порывистым ветром, в затишьях — с туманами", — отмечает метеоролог.

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В Киеве 16-го октября, по словам Диденко, будет дождь и резкое похолодание, днем ожидается около +10 градусов.

Синоптик отметила, что более интенсивным ожидается дождь в столице ближайшей ночью и утром. Днем в понедельник, по словам синоптика, осадки ослабнут.

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Как сообщает Наталья Диденко, в конце следующей недели, ориентировочно 21 октября, в Украине ожидается снег. Но перед этим ощутимо похолодает. По ее данным, в конце следующей недели на западе и севере Украины местами возможен мокрый снег.

"Похолодание начнется уже в воскресенье, а с 16 октября температура воздуха в большинстве областей Украины составит +9....+12 градусов, на юге, крайнем востоке и на Закарпатье до +15 градусов", — уточнила Диденко.

Напомним, заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня также сообщила, что первый снег на территории Украины можно ожидать после 20 октября.