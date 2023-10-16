Руководитель НАБУ в Одессе получил награду от фигуранта Кивалова: в бюро начали проверку

Директор Одесского управления НАБУ Владимир Деулин получил награду от ректора университета "Одесская юридическая академия" Сергея Кивалова. Он фигурирует в масштабном уголовном деле против судей.

Директор Одесского территориального управления НАБУ Владимир Деулин во время празднования Дня Юриста получил награду от Сергея Кивалова, который фигурирует в деле бюро о подкупе судей. Об этом 15 октября сообщили в гражданской платформе "Центр публичных расследований".

"Если пересмотреть фото с награждения, то он получил сертификат и к нему что-то похожее на памятную монету или медаль, в футляре. Такая награда (памятная монета или медаль) может быть изготовлена из ценных металлов, что вызывает еще больше вопросов", — говорится в публикации.

Реакция НАБУ

В Национальном антикоррупционном бюро Украины сообщили, что по факту участия Деулина в мероприятии начали служебную проверку. Пресс-служба также отметила, что награждение проходило в стенах Национального университета "Одесская юридическая академия".

"На время проведения проверки Владимир Деулин отстранен от исполнения должностных обязанностей. Результаты проверки будут обнародованы после ее завершения", — заявили в НАБУ.

Подробности награждения

Медиа ZN.UA со ссылкой на неназванный источник в НАБУ проинформировало, что 8 октября Деулин получил награду не от университета, а на лично организованной встрече его ректором.

По данным источников СМИ, на мероприятии присутствовали местные правоохранители и представители судебной системы Одессы. Неназванный собеседник, однако, подчеркнул, что "ценную монету" получил только Деулин.

"Если даже это серебро, то цена подарка уже выше 300 грн. Поэтому с подарком господину Деулину придется распрощаться и поставить его на баланс НАБУ", — отметил источник.

По его словам, инцидент с награждением — это "нонсенс", ведь руководитель НАБУ посетил фигуранта уголовного дела его же институции.

Сергей Кивалов фигурирует в деле о "пленках Вовка", которое сейчас слушают в Высшем антикоррупционном суде. По данным медиа, НАБУ зафиксировала разговор между председателем Окружного админсуда Киева Павлом Вовком и упомянутым ректором. Судья просил его поддержать иск против Высшей квалификационной комиссии судей, если на него "выйдут" из Суворовского райсуда Одессы.

Напомним, Фокус разбирал дело НАБУ, в котором еще с 2020 года фигурирует Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк. Кроме него подозрение в узурпации власти объявили еще 12 лицам.

Ранее, в 2015 году, в СМИ сообщали, что Сергей Кивалов получил подозрение в призывах к сепаратизму из-за статьи, опубликованной 1 сентября 2014 года.