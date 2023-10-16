Воры прославятся на весь интернет: с могилы пилота "Джуса" во второй раз украли шевроны (фото)

По словам Мелании Подоляк, камера зафиксировала кражу. Шевроны, которые люди оставляли с 8 часов вечера в воскресенье, 15 октября, исчезли.

С могилы пилота Андрея "Джуса" Пильщикова уже второй раз похищают шевроны. Но теперь большая часть осталась благодаря установленной витрине. Об этом сообщила девушка погибшего защитника Мелания Подоляк.

"На этот раз большинство остались, в безопасности, потому что они заперты на витрине", — говорится в публикации. Однако все шевроны, которые люди оставляли сами, исчезли с 8 часов вечера вчерашнего дня.

По ее словам, камеры наблюдения зафиксировали кражу, а "господа похитители" станут известны на весь интернет, так как "благородство закончилось в прошлый раз".

Прежде Мелания Подоляк обещала ценное вознаграждение тем, кто вернет украденные предметы и гарантировала анонимность.

После гибели украинского летчика побратимы в знак памяти оставляли на могиле множество шевронов. Но по прошествии нескольких дней неизвестные унесли около 20 штук.

Украинский пилот Андрей Пильщиков с позывным "Джус" погиб 25 августа в Житомирской области во время столкновения двух учебно-боевых самолетов L-39. Погибли также два других пилота — Вячеслав Минка и Сергей Проказин.

Церемония прощания с "Джусом" состоялась 29 августа в Киеве в Патриаршем соборе. Информация о месте, где находится могила Андрея Пильщикова держалась в тайне, но все же вандалам, судя по всему, удалось найти секретное место.