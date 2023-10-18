Из-за недвижимости в США: САП открыла производство относительно мэра Тернополя Надала

Пресс-секретарь САП рассказала, что прокуроры открыли производство из-за возможного незаконного обогащения мэра Тернополя. Речь идет о приобретении близкой родственницей Сергея Надала недвижимости в Штатах.

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла производство из-за возможного незаконного обогащения городского головы Тернополя Сергея Надала, который выписывал себе премии на максимальные суммы. Об этом в комментарии для "Суспільне" сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

По ее словам, речь идет о приобретении близкой родственницей Сергея Надала недвижимости в США.

Также Постолюк отметила, что это уголовное производство было начато по обращению заявителя, а сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 368.5 Уголовного Кодекса Украины (незаконное обогащение).

"Сейчас досудебное расследование по указанному уголовному производству продолжается. О подозрении ни одному лицу не сообщалось. Сведения внесены в ЕРДР 11 октября. Все факты будут проверяться", — сказала представитель САП.

В Тернопольском горсовете ситуацию об открытии уголовного производства в отношении Сергея Надала журналистам пока не прокомментировали.

Надала подозревают в начислении себе высоких премий

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) 4 апреля сообщило, что мэр Тернополя Сергей Надал, несмотря на год полномасштабной войны, выписывал себе премии на максимальные суммы.

По их данным, размер премий политика из Тернополя мог достигать 250% должностного оклада и это тогда, когда продолжается полномасштабная война.

Происходило это в течение 2021 и 2022 годов. Сергей Надал получал максимальную премию и предоставлял себе помощь на оздоровление.

Пресс-служба мэра утверждает, что информация является ложной и подобные обвинения в адрес городского головы происходят уже не впервые.

Напомним, 26 июня в НАБУ опубликовали разговор председателя Тернопольского областного совета и двух заместителей председателя Тернопольской ОГА, которых подозревают в вымогательстве 2,4 млн грн у предпринимателя-волонтера.