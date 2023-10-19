Серия трагедий в Кривом Роге: три человека покончили с собой за одну ночь, — соцсети

Двое мужчин свели счеты с жизнью по неизвестным причинам, а 21-летняя девушка покончила с собой после ссоры с мужем.

В ночь на 19 октября в Кривом Роге произошла серия трагических событий, когда три человека в разных районах города совершили самоубийство. Информация об этом появилась в местном Telegram-канале "Дніпро Оперативний".

Так, рано утром 20-летний молодой человек совершил самоубийство, повесившись на детской площадке в Покровском районе. Пока не ясно, что могло побудить молодого криворожанина на такой отчаянный поступок.

Второй случай произошел в Терновском районе, где мужчина выбросился из окна многоэтажного дома и скончался от полученных травм. Причина этой трагедии также остается загадкой.

Третья смертельная трагедия произошла в Заречном микрорайоне Кривого Рога, где 21-летняя девушка покончила с собой, повесившись на турнике над дверью после ссоры с мужем.

Реакция полиции

Следует отметить, что официальные комментарии полиции на данный момент отсутствуют, и информация об этих событиях была распространена только через социальные сети и местными СМИ.

Напомним, 2 октября в Киеве совершили самоубийство сводные брат и сестра. Они транслировали свой прыжок с 24 этажа в соцсетях и скинули видео в семейный чат.

Позже СМИ сообщали, что сводные брат и сестра воспитывались в большой семье в городе Березань Киевской области. Местная жительница предположила, что погибший парень в течение двух лет "употреблял какие-то вещества".

Как оказалось, дату своей гибели подростки Вова и Вика выбрали не случайно — в этот день был день рождения девушки.