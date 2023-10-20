Впервые с начала вторжения: в Киеве снова заработает смотровая площадка на щите Родины-матери

По словам директора Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрия Савчука, в этом году музей принял более четверти миллиона посетителей.

Смотровая площадка на щите монумента Родина-мать в Киеве возобновит работу с 21 октября. Об этом сообщил директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук в эфире "Украинского радио".

По его словам, двери главного корпуса музея открылись 20 октября — впервые с начала полномасштабной войны.

Как будет работать смотровая площадка и сколько стоит билет

21 октября начнет работать смотровая площадка на щите монумента. Ежедневно будет осуществляться не более 10 подъемов.

Стоимость билета на смотровую площадку составит 200 гривен.

Как работал музейный комплекс все это время

Отмечается, что сам музейный комплекс, занимающий 11 гектаров, постоянно работал. Только в этом году по состоянию на 19 октября музей принял более четверти миллиона посетителей. Не работал лишь главный корпус музея.

"Действительно с первого дня полномасштабного вторжения главный корпус музея и прилегающая территория не работали ни одного дня. Но когда мы говорим о музейном комплексе, который расположен на площади около 11 гектаров и включает в себя разнообразные объекты, он работал. Только в этом году музей принял более четверти миллиона посетителей. С 24 февраля 2022 года эта цифра достигает 347 тысяч посетителей", — рассказал Савчук.

Однако значительная часть коллекции музея эвакуирована и находится в специальных хранилищах, поэтому сотрудники музея использовали доступные выставочные площади для создания современных выставок.

Напомним, 29 июля сообщалось, что монумент Родина-мать в Киеве переименуют в "Украину-мать". Как отметили в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне, монумент уникален как памятник науки и техники, возведенный благодаря труду украинских рабочих, инженеров и ученых.

Напомним, 1 августа с монумента Родина-мать демонтировали герб Советского Союза. Эксперты примерно оценили затраты на замену советского герба на щите Родины-матери в размере 36 миллионов гривен.